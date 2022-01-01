«Волиньгаз»: газове обладнання та технічне обслуговування мереж – покращення безпеки клієнтів та зміцнення економіки держави





Про основні критерії поділу газового обладнання розповів старший майстер відділу технічного обслуговування АТ «Волиньгаз» Андрій Вознюк, - повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».



«Старе обладнання з часом втрачає коефіцієнт корисної дії, споживає більше газу та електроенергії, тому його необхідно замінювати, щоб економити кошти та дбати про безпеку. Ми підбираємо котел відповідно до площі оселі та потреб клієнта. В нас можна придбати парапетні, димохідні, одноконтурні, двоконтурні чи конденсаційні котли», – зауважив Андрій Вознюк.



Він каже, що ні в якому разі не можна самовільно замінювати газове обладнання, а звертатись лише до фахівців. Терміни експлуатації газового обладнання залежать також від якісного та своєчасного технічного обслуговування.



Технічне обслуговування – це комплекс заходів, які дозволяють підтримувати систему газопостачання в технічно-справному стані. Його можна розділити на дві частини – технічне обслуговування газової мережі: трубопроводи, з’єднання, відключаючі пристрої та окремо обслуговування самого газового обладнання: котлів і колонок.



Компанія «Волиньгаз» надає послуги технічного обслуговування газових мереж та газового обладнання. Потрібно лише укласти договір та довірити роботу спеціалістам. За консультацією можна звернутись за такими номерами: (0332) 776918, (0332) 280104, 067339104.



«Ми не припиняли свою роботу у воєнний час, а навпаки посилено працювали і продовжуємо це робити для забезпечення комфорту та тепла в оселях волинян», – підкреслив директор технічний АТ «Волиньгаз» Дмитро Кукоба.



Начальниця Волинського регіонального управління 104.ua Ольга Тимощук каже, що в Клієнтських просторах можна обрати газове обладнання власного імпорту та міжнародних виробників: «Baymak», «104», «Termet», «DemirDocum», «Bosch», «Viessmann». Крім, того можна одержати пакетну послугу «Під ключ» та всі інші газові послуги отримати в одному місці.



Придбати газове обладнання можна в Клієнтських просторах на Волині або на сайті









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