Зеленський відвідав Бучу, в якій виявлені масові вбивства мирних жителів

Зеленський відвідав Бучу, в якій виявлені масові вбивства мирних жителів
Сьогодні, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу.

Про це інформує Front News.

Він оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими жителями. Також Зеленський заявив, що Росія скоїла військові злочини та геноцид в Україні.

Під час поїздки кореспондент BBC запитав Зеленського, чи вважає він усе ще можливим обговорювати мир з Росією.

«Так, тому що Україна має набути миру. Ми у Європі 21 століття. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля», - сказав Зеленський.

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Теги: Буча, Зеленський, війна
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