Зеленський відвідав Бучу, в якій виявлені масові вбивства мирних жителів
Сьогодні, 15:34
Сьогодні, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу.
Про це інформує Front News.
Він оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими жителями. Також Зеленський заявив, що Росія скоїла військові злочини та геноцид в Україні.
Під час поїздки кореспондент BBC запитав Зеленського, чи вважає він усе ще можливим обговорювати мир з Росією.
«Так, тому що Україна має набути миру. Ми у Європі 21 століття. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля», - сказав Зеленський.
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Про це інформує Front News.
Він оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими жителями. Також Зеленський заявив, що Росія скоїла військові злочини та геноцид в Україні.
Під час поїздки кореспондент BBC запитав Зеленського, чи вважає він усе ще можливим обговорювати мир з Росією.
«Так, тому що Україна має набути миру. Ми у Європі 21 століття. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля», - сказав Зеленський.
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