Зеленський відвідав Бучу, в якій виявлені масові вбивства мирних жителів

Володимир Зеленський відвідав Бучу.



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Він оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими жителями. Також Зеленський заявив, що Росія скоїла військові злочини та геноцид в Україні.



Під час поїздки кореспондент BBC запитав Зеленського, чи вважає він усе ще можливим обговорювати мир з Росією.



«Так, тому що Україна має набути миру. Ми у Європі 21 століття. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля», - сказав Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 4 квітня, президент Українивідвідав Бучу.Про це інформує Front News Він оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими жителями. Також Зеленський заявив, що Росія скоїла військові злочини та геноцид в Україні.Під час поїздки кореспондент BBC запитав Зеленського, чи вважає він усе ще можливим обговорювати мир з Росією.«Так, тому що Україна має набути миру. Ми у Європі 21 століття. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля», - сказав Зеленський.

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