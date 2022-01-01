Кабмін дозволив чоловікам з інвалідністю виїжджати за кордон





Про це йдеться на



Так, чоловікам з інвалідністю для перетину кордону необхідно мати посвідчення, яке підтверджує відповідний статус і містить інформацію щодо групи та причини інвалідності.



Перетнути державний кордон можуть:



• особи з інвалідністю І чи ІІ групи — у супроводі одного або обох батьків, на утриманні яких перебуває така особа з інвалідністю, дружини/чоловіка, повнолітніх сина/доньки, їх дружини/ чоловіка (за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки та інвалідність);



• особи з інвалідністю І чи II групи або інші особи, які потребують постійного догляду,— у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд за зазначеними категоріями осіб;



• особи з інвалідністю, визнані судом недієздатними, — у супроводі їхнього опікуна, а у разі коли опікуна такій особі не призначено, — у супроводі одного з повнолітніх членів сім’ї;



• особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають/перебувають у закладах/установах різних форм власності та підпорядкування і отримують соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду, — у супроводі осіб, у тому числі працівників закладу догляду.



При цьому чоловіків з інвалідністю можуть супроводжувати особи, які не перебувають на військовому або спеціальному обліку в Міноборони, СБУ чи Службі зовнішньої розвідки. Водночас, коли особа перебуває на військовому або спеціальному обліку, вона може супроводжувати не більше 50 осіб з інвалідністю.



Дітей з інвалідністю може супроводжувати за кордон мати та/або батько, опікун, піклувальник, однин або обоє прийомних батьків, батьки-вихователі, бабця, дід, повнолітній брат чи сестра, мачуха, вітчим.



Також цим особам необхідно враховувати їх приналежності до переліку категорій осіб, які звільнені від військової служби та мобілізації та мати документи, що підтверджують родинні зв’язки або повноваження особи, що супроводжує дитину.



Виїхати за кордон особа з інвалідністю разом із супроводжуючою особою може лише один раз за період дії на території України надзвичайного або воєнного стану.



Крім того, виїхати за межі України можуть і ті діти, яким не встановлено інвалідність, проте вони мають тяжкі захворювання, як-от перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня тощо.



Уряд також визначив, що особи з інвалідністю І групи та діти з інвалідністю разом з особами, що їх супроводжують, мають без черги проходити пункти пропуску через державний кордон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів дозволив у період воєнного стану виїжджати за кордон чоловікам від 18 до 60 років, які мають документально підтверджену інвалідність.Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.Так, чоловікам з інвалідністю для перетину кордону необхідно мати посвідчення, яке підтверджує відповідний статус і містить інформацію щодо групи та причини інвалідності.Перетнути державний кордон можуть:• особи з інвалідністю І чи ІІ групи — у супроводі одного або обох батьків, на утриманні яких перебуває така особа з інвалідністю, дружини/чоловіка, повнолітніх сина/доньки, їх дружини/ чоловіка (за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки та інвалідність);• особи з інвалідністю І чи II групи або інші особи, які потребують постійного догляду,— у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд за зазначеними категоріями осіб;• особи з інвалідністю, визнані судом недієздатними, — у супроводі їхнього опікуна, а у разі коли опікуна такій особі не призначено, — у супроводі одного з повнолітніх членів сім’ї;• особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають/перебувають у закладах/установах різних форм власності та підпорядкування і отримують соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду, — у супроводі осіб, у тому числі працівників закладу догляду.При цьому чоловіків з інвалідністю можуть супроводжувати особи, які не перебувають на військовому або спеціальному обліку в Міноборони, СБУ чи Службі зовнішньої розвідки. Водночас, коли особа перебуває на військовому або спеціальному обліку, вона може супроводжувати не більше 50 осіб з інвалідністю.Дітей з інвалідністю може супроводжувати за кордон мати та/або батько, опікун, піклувальник, однин або обоє прийомних батьків, батьки-вихователі, бабця, дід, повнолітній брат чи сестра, мачуха, вітчим.Також цим особам необхідно враховувати їх приналежності до переліку категорій осіб, які звільнені від військової служби та мобілізації та мати документи, що підтверджують родинні зв’язки або повноваження особи, що супроводжує дитину.Виїхати за кордон особа з інвалідністю разом із супроводжуючою особою може лише один раз за період дії на території України надзвичайного або воєнного стану.Крім того, виїхати за межі України можуть і ті діти, яким не встановлено інвалідність, проте вони мають тяжкі захворювання, як-от перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня тощо.Уряд також визначив, що особи з інвалідністю І групи та діти з інвалідністю разом з особами, що їх супроводжують, мають без черги проходити пункти пропуску через державний кордон.

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