«Це буде визнано світом як геноцид», – Зеленський розповів про тисячі закатованих українців. ВІДЕО
Сьогодні, 16:37
Президент Володимир Зеленський під час поїздки в Бучу (Київська область) заявив, що в Україні вже відомо про тисячі мирних громадян, закатованих російськими окупантами.
Про це він розповів журналістам.
"Те, що ви бачите навколо, те, що вони зробили з цим прекрасним містечком, - це характеристика російських військових, які до людей ставилися гірше, ніж до тварин. Це військові злочини, і це буде визнано світом як геноцид... Ми знаємо про тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти... Це і є геноцид", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу. Він оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими жителями.
Нагадаємо, на дорозі недалеко від Києва знайшли мертві тіла оголених жінок під ковдрою.
Міжнародні правозахисники отримали підтвердження воєнних злочинів окупантів.
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Про це він розповів журналістам.
"Те, що ви бачите навколо, те, що вони зробили з цим прекрасним містечком, - це характеристика російських військових, які до людей ставилися гірше, ніж до тварин. Це військові злочини, і це буде визнано світом як геноцид... Ми знаємо про тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти... Це і є геноцид", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу. Він оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими жителями.
Нагадаємо, на дорозі недалеко від Києва знайшли мертві тіла оголених жінок під ковдрою.
Міжнародні правозахисники отримали підтвердження воєнних злочинів окупантів.
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