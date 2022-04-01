Міжнародні правозахисники отримали підтвердження воєнних злочинів окупантів





Про це йдеться у звіті Human Rights Watch з коментарем голови відділу організації в Європі та Центральній Азії Г’ю Вільямсона, пише



"Випадки, які ми задокументували, свідчать про невимовну, зумисну жорстокість й насилля проти українських мирних мешканців.



Будь-хто, хто віддає наказ, навмисно чинить такі дії, сприяє або заохочує до них, відповідальний за воєнні злочини. Командири, які знали про ці воєнні злочини, але не намагались їх зупинити чи покарати винуватців, також несуть відповідальність за воєнні злочини", - йдеться у повідомленні.



Правозахисники поспілкувалися з 10 очевидцями, постраждалими та мешканцями різних населених пунктів згаданих трьох областей.



Усі інциденти трапились в проміжку між 27 лютого та 14 березня, коли російські окупанти мали контроль над населеними пунктами.



Зокрема, правозахисники зафіксували дві позасудові страти мирних мешканців російськими окупантами. У Старому Бикові на Чернігівщині 27 лютого російські солдати захопили і стратили щонайменше 6 чоловіків. У другому випадку 4 березня в Бучі на Київщині окупанти затримали п’ятьох чоловіків, поставили їх навколішки та вистрелили одному в потилицю. Однак невідомо, що сталося з рештою чотирма.



6 березня у Ворзелі на Київщині російські окупанти кинули димову шашку в підвал, де переховувалась жінка зі своєю 14-літньою дитиною. Коли вони почали вибиратися з підвалу, окупанти вистрелили в них. Дитина загинула на місці, а жінка померла за два дні від отриманих ран.



Мешканка села Мала Рогань на Харківщині розповіла правоозахисникам, що 13 березня російський солдат побив її, зґвалтував кілька разів та порізав обличчя й шию. Постраждалій вдалось дістатися Харкова й отримати допомогу від лікарів.



60-річний мешканець села Забуччя на Київщині розказав, що 4 березня після обшуку в їхньому будинку російський окупант погрожував убити його і сина. Мовляв, тому що в них знайшли мисливську гвинтівку та каністру з бензином. Проте інший російський солдат буцімто не дозволив йому їх убити.



Усі люди, з якими поспілкувалися правозахисники, розповіли, що російські окупанти силоміць забирали в них їжу, одяг, паливо, дрова, сокири та бензопили.



Чому це важливо: Звіти міжнародних правозахисних органів можуть стати доказом у майбутніх кримінальних процесах проти російських окупантів, які скоїли воєнні злочини проти цивільного населення в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міжнародна правозахисна група Human Rights Watch зібрала близько десятка свідчень про воєнні злочини російських окупантів на захоплених територіях Київщини, Чернігівщини та Харківщини.Про це йдеться у звіті Human Rights Watch з коментарем голови відділу організації в Європі та Центральній Азії, пише Українська правда "Випадки, які ми задокументували, свідчать про невимовну, зумисну жорстокість й насилля проти українських мирних мешканців.Будь-хто, хто віддає наказ, навмисно чинить такі дії, сприяє або заохочує до них, відповідальний за воєнні злочини. Командири, які знали про ці воєнні злочини, але не намагались їх зупинити чи покарати винуватців, також несуть відповідальність за воєнні злочини", - йдеться у повідомленні.Правозахисники поспілкувалися з 10 очевидцями, постраждалими та мешканцями різних населених пунктів згаданих трьох областей.Усі інциденти трапились в проміжку між 27 лютого та 14 березня, коли російські окупанти мали контроль над населеними пунктами.Зокрема, правозахисники зафіксували дві позасудові страти мирних мешканців російськими окупантами. У Старому Бикові на Чернігівщині 27 лютого російські солдати захопили і стратили щонайменше 6 чоловіків. У другому випадку 4 березня в Бучі на Київщині окупанти затримали п’ятьох чоловіків, поставили їх навколішки та вистрелили одному в потилицю. Однак невідомо, що сталося з рештою чотирма.6 березня у Ворзелі на Київщині російські окупанти кинули димову шашку в підвал, де переховувалась жінка зі своєю 14-літньою дитиною. Коли вони почали вибиратися з підвалу, окупанти вистрелили в них. Дитина загинула на місці, а жінка померла за два дні від отриманих ран.Мешканка села Мала Рогань на Харківщині розповіла правоозахисникам, що 13 березня російський солдат побив її, зґвалтував кілька разів та порізав обличчя й шию. Постраждалій вдалось дістатися Харкова й отримати допомогу від лікарів.60-річний мешканець села Забуччя на Київщині розказав, що 4 березня після обшуку в їхньому будинку російський окупант погрожував убити його і сина. Мовляв, тому що в них знайшли мисливську гвинтівку та каністру з бензином. Проте інший російський солдат буцімто не дозволив йому їх убити.Усі люди, з якими поспілкувалися правозахисники, розповіли, що російські окупанти силоміць забирали в них їжу, одяг, паливо, дрова, сокири та бензопили.Чому це важливо: Звіти міжнародних правозахисних органів можуть стати доказом у майбутніх кримінальних процесах проти російських окупантів, які скоїли воєнні злочини проти цивільного населення в Україні.

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