 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Міжнародні правозахисники отримали підтвердження воєнних злочинів окупантів

Міжнародні правозахисники отримали підтвердження воєнних злочинів окупантів
Міжнародна правозахисна група Human Rights Watch зібрала близько десятка свідчень про воєнні злочини російських окупантів на захоплених територіях Київщини, Чернігівщини та Харківщини.

Про це йдеться у звіті Human Rights Watch з коментарем голови відділу організації в Європі та Центральній Азії Г’ю Вільямсона, пише Українська правда.

"Випадки, які ми задокументували, свідчать про невимовну, зумисну жорстокість й насилля проти українських мирних мешканців.

Будь-хто, хто віддає наказ, навмисно чинить такі дії, сприяє або заохочує до них, відповідальний за воєнні злочини. Командири, які знали про ці воєнні злочини, але не намагались їх зупинити чи покарати винуватців, також несуть відповідальність за воєнні злочини", - йдеться у повідомленні.

Правозахисники поспілкувалися з 10 очевидцями, постраждалими та мешканцями різних населених пунктів згаданих трьох областей.

Усі інциденти трапились в проміжку між 27 лютого та 14 березня, коли російські окупанти мали контроль над населеними пунктами.

Зокрема, правозахисники зафіксували дві позасудові страти мирних мешканців російськими окупантами. У Старому Бикові на Чернігівщині 27 лютого російські солдати захопили і стратили щонайменше 6 чоловіків. У другому випадку 4 березня в Бучі на Київщині окупанти затримали п’ятьох чоловіків, поставили їх навколішки та вистрелили одному в потилицю. Однак невідомо, що сталося з рештою чотирма.

6 березня у Ворзелі на Київщині російські окупанти кинули димову шашку в підвал, де переховувалась жінка зі своєю 14-літньою дитиною. Коли вони почали вибиратися з підвалу, окупанти вистрелили в них. Дитина загинула на місці, а жінка померла за два дні від отриманих ран.

Мешканка села Мала Рогань на Харківщині розповіла правоозахисникам, що 13 березня російський солдат побив її, зґвалтував кілька разів та порізав обличчя й шию. Постраждалій вдалось дістатися Харкова й отримати допомогу від лікарів.

60-річний мешканець села Забуччя на Київщині розказав, що 4 березня після обшуку в їхньому будинку російський окупант погрожував убити його і сина. Мовляв, тому що в них знайшли мисливську гвинтівку та каністру з бензином. Проте інший російський солдат буцімто не дозволив йому їх убити.

Усі люди, з якими поспілкувалися правозахисники, розповіли, що російські окупанти силоміць забирали в них їжу, одяг, паливо, дрова, сокири та бензопили.

Чому це важливо: Звіти міжнародних правозахисних органів можуть стати доказом у майбутніх кримінальних процесах проти російських окупантів, які скоїли воєнні злочини проти цивільного населення в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Із Київщини вивезли 410 тіл вбитих росіянами мирних жителів, – Венедіктова
Сьогодні, 20:41
Країни Балтії відмовились від закупівель газу з РФ
Сьогодні, 20:04
Окупанти вивозять з України до Білорусі награбовані транспортні засоби та інше майно, – Генштаб
Сьогодні, 19:16
«Готові свідчити в суді»: подружжя лікарів з Маріуполя переїхали на Волинь
Сьогодні, 19:08
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Із Київщини вивезли 410 тіл вбитих росіянами мирних жителів, – Венедіктова
Сьогодні, 20:41
Міжнародні правозахисники отримали підтвердження воєнних злочинів окупантів
Сьогодні, 20:32
Країни Балтії відмовились від закупівель газу з РФ
Сьогодні, 20:04
Окупанти вивозять з України до Білорусі награбовані транспортні засоби та інше майно, – Генштаб
Сьогодні, 19:16
«Готові свідчити в суді»: подружжя лікарів з Маріуполя переїхали на Волинь
Сьогодні, 19:08
Схожі новини
Із Київщини вивезли 410 тіл вбитих росіянами мирних жителів, – Венедіктова Із Київщини вивезли 410 тіл вбитих росіянами мирних жителів, – Венедіктова
Сьогодні, 20:41
Країни Балтії відмовились від закупівель газу з РФ Країни Балтії відмовились від закупівель газу з РФ
Сьогодні, 20:04
Окупанти вивозять з України до Білорусі награбовані транспортні засоби та інше майно, – Генштаб Окупанти вивозять з України до Білорусі награбовані транспортні засоби та інше майно, – Генштаб
Сьогодні, 19:16
«Готові свідчити в суді»: подружжя лікарів з Маріуполя переїхали на Волинь «Готові свідчити в суді»: подружжя лікарів з Маріуполя переїхали на Волинь
Сьогодні, 19:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Їх ми з честю поховаємо, а завтра підемо в бій»: Луцьк попрощався з воїнами Павлом Хомиком та Віктором Коханюком
02 квітень, 14:18
 1
Із Київщини вивезли 410 тіл вбитих росіянами мирних жителів, – Венедіктова
Сьогодні, 20:41
 0
Міжнародні правозахисники отримали підтвердження воєнних злочинів окупантів
Сьогодні, 20:32
 0
Країни Балтії відмовились від закупівель газу з РФ
Сьогодні, 20:04
 0
Окупанти вивозять з України до Білорусі награбовані транспортні засоби та інше майно, – Генштаб
Сьогодні, 19:16
 0
Медіа
відео
1/8