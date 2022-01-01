 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Зеленський запросив Меркель і Саркозі відвідати Бучу, аби побачити до чого призвела політика поступок Росії

Зеленський запросив Меркель і Саркозі відвідати Бучу, аби побачити до чого призвела політика поступок Росії
Президент України Володимир Зеленський запросив колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та експрезидента Франції Ніколя Саркозі відвідати сплюндроване російськими військами місто Бучу на Київщині.

Про це він повідомив у черговому відеозверненні.

"Я запрошую пані Меркель і пана Саркозі відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок. Хочу, щоб мене зрозуміли правильно", – сказав він.

"Ми не звинувачуємо нікого, крім конкретних російських військових, які скоїли це проти наших людей. Окрім ще тих, хто віддавав їм накази. Але ми маємо право говорити про нерішучість", – додав Володимир Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Із Київщини вивезли 410 тіл вбитих росіянами мирних жителів, – Венедіктова
Сьогодні, 20:41
Міжнародні правозахисники отримали підтвердження воєнних злочинів окупантів
Сьогодні, 20:32
Країни Балтії відмовились від закупівель газу з РФ
Сьогодні, 20:04
Окупанти вивозять з України до Білорусі награбовані транспортні засоби та інше майно, – Генштаб
Сьогодні, 19:16
всі новини теми
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Там були не лише поступки, вони кацапам ще й зброю продавали https://www.investigate-europe.eu/en/2022/eu-states-exported-weapons-to-russia/
Відповісти
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Звільнена Прип`ять, безкоштовні обіди для переселенців та відмова від російського газу: добрі новини від ВолиньPost за 3 квітня
Сьогодні, 22:20
Зеленський запросив Меркель і Саркозі відвідати Бучу, аби побачити до чого призвела політика поступок Росії
Сьогодні, 21:38
Із Київщини вивезли 410 тіл вбитих росіянами мирних жителів, – Венедіктова
Сьогодні, 20:41
Міжнародні правозахисники отримали підтвердження воєнних злочинів окупантів
Сьогодні, 20:32
Країни Балтії відмовились від закупівель газу з РФ
Сьогодні, 20:04
Схожі новини
Із Київщини вивезли 410 тіл вбитих росіянами мирних жителів, – Венедіктова Із Київщини вивезли 410 тіл вбитих росіянами мирних жителів, – Венедіктова
Сьогодні, 20:41
Міжнародні правозахисники отримали підтвердження воєнних злочинів окупантів Міжнародні правозахисники отримали підтвердження воєнних злочинів окупантів
Сьогодні, 20:32
Країни Балтії відмовились від закупівель газу з РФ Країни Балтії відмовились від закупівель газу з РФ
Сьогодні, 20:04
Окупанти вивозять з України до Білорусі награбовані транспортні засоби та інше майно, – Генштаб Окупанти вивозять з України до Білорусі награбовані транспортні засоби та інше майно, – Генштаб
Сьогодні, 19:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Їх ми з честю поховаємо, а завтра підемо в бій»: Луцьк попрощався з воїнами Павлом Хомиком та Віктором Коханюком
02 квітень, 14:18
 1
Звільнена Прип`ять, безкоштовні обіди для переселенців та відмова від російського газу: добрі новини від ВолиньPost за 3 квітня
Сьогодні, 22:20
 0
Зеленський запросив Меркель і Саркозі відвідати Бучу, аби побачити до чого призвела політика поступок Росії
Сьогодні, 21:38
 0
Із Київщини вивезли 410 тіл вбитих росіянами мирних жителів, – Венедіктова
Сьогодні, 20:41
 0
Міжнародні правозахисники отримали підтвердження воєнних злочинів окупантів
Сьогодні, 20:32
 0
Медіа
відео
1/8