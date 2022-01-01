Зеленський запросив Меркель і Саркозі відвідати Бучу, аби побачити до чого призвела політика поступок Росії

Президент Українизапросив колишню канцлерку Німеччинита експрезидента Франціївідвідати сплюндроване російськими військами місто Бучу на Київщині.Про це він повідомив у черговому відеозверненні."Я запрошую пані Меркель і пана Саркозі відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок. Хочу, щоб мене зрозуміли правильно", – сказав він."Ми не звинувачуємо нікого, крім конкретних російських військових, які скоїли це проти наших людей. Окрім ще тих, хто віддавав їм накази. Але ми маємо право говорити про нерішучість", – додав Володимир Зеленський.