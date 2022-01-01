Зеленський запросив Меркель і Саркозі відвідати Бучу, аби побачити до чого призвела політика поступок Росії
Сьогодні, 21:38
Президент України Володимир Зеленський запросив колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та експрезидента Франції Ніколя Саркозі відвідати сплюндроване російськими військами місто Бучу на Київщині.
Про це він повідомив у черговому відеозверненні.
"Я запрошую пані Меркель і пана Саркозі відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок. Хочу, щоб мене зрозуміли правильно", – сказав він.
"Ми не звинувачуємо нікого, крім конкретних російських військових, які скоїли це проти наших людей. Окрім ще тих, хто віддавав їм накази. Але ми маємо право говорити про нерішучість", – додав Володимир Зеленський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він повідомив у черговому відеозверненні.
"Я запрошую пані Меркель і пана Саркозі відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок. Хочу, щоб мене зрозуміли правильно", – сказав він.
"Ми не звинувачуємо нікого, крім конкретних російських військових, які скоїли це проти наших людей. Окрім ще тих, хто віддавав їм накази. Але ми маємо право говорити про нерішучість", – додав Володимир Зеленський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 1
Там були не лише поступки, вони кацапам ще й зброю продавали https://www.investigate-europe.eu/en/2022/eu-states-exported-weapons-to-russia/
Вибір редактора
Останні новини
Звільнена Прип`ять, безкоштовні обіди для переселенців та відмова від російського газу: добрі новини від ВолиньPost за 3 квітня
Сьогодні, 22:20
Зеленський запросив Меркель і Саркозі відвідати Бучу, аби побачити до чого призвела політика поступок Росії
Сьогодні, 21:38
Медіа