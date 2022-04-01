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Мешканців Донеччини закликають виїхати через можливу ескалацію

Мешканців Донеччини закликають виїхати через можливу ескалацію
Голова Донецької ОДА Павло Кириленко закликав місцевих жителів покинути регіон через загрозу воєнної ескалації.

Про це повідомив Кириленко в ефірі телемарафону, пише Українська правда.

"Не тільки поблизу лінії розмежування, а й всьому населенню ми наполегливо рекомендуємо (...), щоб вони виїжджали. Усім необхідним транспортом по визначеним маршрутам ми забезпечуємо і чітко вказуємо як, яким шляхом вони будуть їхати. Чим менше буде людей у даному випадку, тим легше буде захищати територію. Тому що ворог саме місцеве населення використовує для того, щоб досягти своїх зухвалих планів", -сказав Кириленко.

Кириленко зазначив, що у населених пунках Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка нині неспокійно, ситуація як була гостра, так і лишається: обстріли відбуваються постійно, військові РФ гатять і по місцевому населенню, і по житлових будинках.

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Теги: Росія, Україна, війна
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