Мешканців Донеччини закликають виїхати через можливу ескалацію

Павло Кириленко закликав місцевих жителів покинути регіон через загрозу воєнної ескалації.



Про це повідомив Кириленко в ефірі телемарафону, пише



"Не тільки поблизу лінії розмежування, а й всьому населенню ми наполегливо рекомендуємо (...), щоб вони виїжджали. Усім необхідним транспортом по визначеним маршрутам ми забезпечуємо і чітко вказуємо як, яким шляхом вони будуть їхати. Чим менше буде людей у даному випадку, тим легше буде захищати територію. Тому що ворог саме місцеве населення використовує для того, щоб досягти своїх зухвалих планів", -сказав Кириленко.



Кириленко зазначив, що у населених пунках Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка нині неспокійно, ситуація як була гостра, так і лишається: обстріли відбуваються постійно, військові РФ гатять і по місцевому населенню, і по житлових будинках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Донецької ОДАзакликав місцевих жителів покинути регіон через загрозу воєнної ескалації.Про це повідомив Кириленко в ефірі телемарафону, пише Українська правда "Не тільки поблизу лінії розмежування, а й всьому населенню ми наполегливо рекомендуємо (...), щоб вони виїжджали. Усім необхідним транспортом по визначеним маршрутам ми забезпечуємо і чітко вказуємо як, яким шляхом вони будуть їхати. Чим менше буде людей у даному випадку, тим легше буде захищати територію. Тому що ворог саме місцеве населення використовує для того, щоб досягти своїх зухвалих планів", -сказав Кириленко.Кириленко зазначив, що у населених пунках Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка нині неспокійно, ситуація як була гостра, так і лишається: обстріли відбуваються постійно, військові РФ гатять і по місцевому населенню, і по житлових будинках.

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