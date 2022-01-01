Звільнена Прип`ять, безкоштовні обіди для переселенців та відмова від російського газу: добрі новини від ВолиньPost за 3 квітня

Неділя, 3 квітня

На жаль, в країні досі триває жорстока війна. Противник вдається до низьких вчинків і на бойовому, і на інформаційному фронті. Однак нам треба триматися разом, не піддаватися будь-яким маніпуляціям та залякуванням ворога, адже Збройні Сили України викладаються на всі сто і вже незабаром повернуть нам омріяне мирне небо. Ми суперпотужна команда, яка воює на стороні світла, Бог і правда - за нами. А отже, нас не здолати!продовжує шукати новини, які надихають і піднімають настрій. Вже понад місяць ми щодня готуємо порцію добра, аби ви не втрачали бойовий дух і пам'ятали, що перемога незабаром. Тож, бережіть сили, аби вже невдовзі відсвяткувати її у вільній європейській країні!Розпочинаємо підбірку із традиційно доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно склали:особового складу - близько 18000 осіб,танків ‒ 644 од,бойових броньованих машин ‒ 1830 од,артилерійських систем – 325 од,РСЗВ - 105 од,засоби ППО - 54 од,літаків – 143 од,гелікоптерів – 134 од,автомобільної техніки - 1249 од,кораблі /катери - 7 од,цистерн з ПММ - 76,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89.спеціальна техніка - 24.пускові установки ОТРК/ТРК - 4.Волинь продовжує гостинно зустрічати переселенців. Усі вони забезпеченні харчуванням та предметами першої необхідності. Окрім того, переселенцям надаються консультації та роз’яснення важливих соціальних та трудових питань.Разом до перемоги! Сьогодні 3 квітня, підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України взяли під контроль район міста Прип’ять та ділянку державного кордону України з Республікою Білорусь.В одному з луцьких кафе, що на вулиці Лесі Українки, кухарі майже місяць безплатно готують обіди для вимушено евакуйованих українців, які оселилися на Волині. Продуктами допомагають небайдужі лучани та волонтери. Щодня працівники готують більш як півсотні порцій для переселенців.Балтійські країни більше не будуть імпортувати російський природний газ."Якщо в когось були сумніви щодо того, чи можна довіряти поставкам з Росії, то нинішні події чітко свідчать, що такої впевненості більше немає. З 1 квітня російський природний газ більше не надходить до Латвії, Естонії та Литви",- заявив глава латвійського оператора сховищ природного газу Conexus Baltic GridОсь така підбірка на сьогодні. А ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!