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В луцькому кафе кухарі безплатно готують домашні страви для переселенців

В луцькому кафе кухарі безплатно готують домашні страви для переселенців
В одному з луцьких кафе, що на вулиці Лесі Українки, кухарі майже місяць безплатно готують обіди для вимушено евакуйованих українців, які оселилися на Волині. Продуктами допомагають небайдужі лучани та волонтери.

Про це розповів Суспільному кухар закладу Тарас. Домашні страви чоловік готує на вогні. Зазвичай це плов, борщ чи куліш.

До кафе приходять люди, які приїхали з Волновахи, Ірпеня, Києва, Маріуполя, Бучі, Броварів та ще десятка містечок з регіонів, де нині тривають бойові дії. "Більшості з них вже немає куди повертатися і вони не знають що робити далі, але за кордон вони їхати не хочуть. Я дуже поважаю таких людей", – каже власниця кафе Вікторія.

Щодня працівники готують більш як півсотні порцій для переселенців.
В луцькому кафе кухарі безплатно готують домашні страви для переселенців

Світлана разом з рідними евакуювалася з Волновахи 28 лютого. Того дня, розповідає жінка, в сусідній будинок прилетів снаряд. Ударна хвиля зруйнувалася дах, двері та вікна у її хаті.

"Зараз ми тут. Ми вдячні людям, які нас прихистили. І ще хочу дуже подякувати нашим солдатам ЗСУ, які відстоювали нашу Волноваху. Низький уклін їхнім батькам", – розповідає Світлана.

За сусіднім столиком у кафе – переселенка з Ірпеня Ірина. Пригадуючи у що перетворилося рідне місто, жінка не стримує сліз. Каже: чоловік лишився в Ірпені, щоб допомагати іншим людям.
В луцькому кафе кухарі безплатно готують домашні страви для переселенців

"Коли чоловік три дні не виходив на зв'язок, це було дуже страшно.Я завжди буду дякувати тим, хто дав мені зараз дах над головою. Через те, що у нас в Ірпені уже нічого не залишилося", – розповідає переселенка.

В луцькому кафе кухарі безплатно готують домашні страви для переселенців

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Теги: Росія, Україна, війна, Луцьк
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