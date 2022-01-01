Окупанти завдали ракетного удару по Київщині





Про це повідомляє



Дана територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару.



Нині ж орки знову влучили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована.

На даній території також дислокувався навчальний центр і цивільний коледж який зараз своїми силами громада почала відновлювати після пожежі.



Але російські окупанти підступно стріляють, не полишаючи практику залякування мирного населення, адже на територію, куди прилетіла ракета, наводили порядок на вулиці і будівлях працівники закладу.



За попередніми даними декілька працівників отримали поранення та евакуйовані до місцевого лікувального закладу, один із них в критичному стані під наглядом лікарів. Рятувальні служби розбирають завали та шукають живих людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 3 квітня, ворог вчергове завдав ракетного удару по місту Васильків на Київщині. Частину ракет вдалось збити нашими системами протиповітряної оборони.Про це повідомляє повітряне командування "Центр" Дана територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару.Нині ж орки знову влучили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована.На даній території також дислокувався навчальний центр і цивільний коледж який зараз своїми силами громада почала відновлювати після пожежі.Але російські окупанти підступно стріляють, не полишаючи практику залякування мирного населення, адже на територію, куди прилетіла ракета, наводили порядок на вулиці і будівлях працівники закладу.За попередніми даними декілька працівників отримали поранення та евакуйовані до місцевого лікувального закладу, один із них в критичному стані під наглядом лікарів. Рятувальні служби розбирають завали та шукають живих людей.

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