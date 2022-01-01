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«Подивіться, яких катів ви виростили»: Зеленський звернувся до російських матерів через звірства у Бучі

«Подивіться, яких катів ви виростили»: Зеленський звернувся до російських матерів через звірства у Бучі
Через звірства росіян на Київщині президент Володимир Зеленський жорстко звернувся до російських матерів. Також він дорікнув НАТО за зволікання із запрошенням України до Альянсу.

Про це президент написав на своїй сторінці у фесбуці.

"Бухарест, декларація саміту НАТО. 3 квітня, 14 років тому. Був шанс запобігти. Щоб Росія не прийшла. Буча, Київська область. Зараз. Росія прийшла.

Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародёры, палачи", - йдеться у його дописі.

Про Бухарестський саміт НАТО 2008 року: тоді українська влада сподівалася отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі, але це рішення не знайшло підтримки частини союзників; у тому числі проти нього виступили Франція та Німеччина.
«Подивіться, яких катів ви виростили»: Зеленський звернувся до російських матерів через звірства у Бучі
«Подивіться, яких катів ви виростили»: Зеленський звернувся до російських матерів через звірства у Бучі
«Подивіться, яких катів ви виростили»: Зеленський звернувся до російських матерів через звірства у Бучі
«Подивіться, яких катів ви виростили»: Зеленський звернувся до російських матерів через звірства у Бучі

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Теги: Росія, Україна, війна
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