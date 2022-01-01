«Подивіться, яких катів ви виростили»: Зеленський звернувся до російських матерів через звірства у Бучі

Володимир Зеленський жорстко звернувся до російських матерів. Також він дорікнув НАТО за зволікання із запрошенням України до Альянсу.



Про це президент написав на своїй сторінці у



"Бухарест, декларація саміту НАТО. 3 квітня, 14 років тому. Був шанс запобігти. Щоб Росія не прийшла. Буча, Київська область. Зараз. Росія прийшла.



Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародёры, палачи", - йдеться у його дописі.



Про Бухарестський саміт НАТО 2008 року: тоді українська влада сподівалася отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі, але це рішення не знайшло підтримки частини союзників; у тому числі проти нього виступили Франція та Німеччина.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через звірства росіян на Київщині президентжорстко звернувся до російських матерів. Також він дорікнув НАТО за зволікання із запрошенням України до Альянсу.Про це президент написав на своїй сторінці у фесбуці "Бухарест, декларація саміту НАТО. 3 квітня, 14 років тому. Був шанс запобігти. Щоб Росія не прийшла. Буча, Київська область. Зараз. Росія прийшла.Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародёры, палачи", - йдеться у його дописі.тоді українська влада сподівалася отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі, але це рішення не знайшло підтримки частини союзників; у тому числі проти нього виступили Франція та Німеччина.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію