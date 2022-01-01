На Сході окупанти зазнали важких втрат: на полі бою лишили і загиблих, і техніку
Сьогодні, 18:41
На одному з напрямків, на сході України, російські війська зазнали важких втрат.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
"Рятуючи власні шкури, ворог кинув на полі бою не тільки трупи своїх солдатів, а ще й вцілілу техніку та зброю. Одна справа катувати мирних беззахисних людей, розстрілювати українські міста ракетами та артилерією. І зовсім інша - зустрітися у відкритому бою з українськими воїнами", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
"Рятуючи власні шкури, ворог кинув на полі бою не тільки трупи своїх солдатів, а ще й вцілілу техніку та зброю. Одна справа катувати мирних беззахисних людей, розстрілювати українські міста ракетами та артилерією. І зовсім інша - зустрітися у відкритому бою з українськими воїнами", - йдеться в повідомленні.
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