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На Сході окупанти зазнали важких втрат: на полі бою лишили і загиблих, і техніку

На Сході окупанти зазнали важких втрат: на полі бою лишили і загиблих, і техніку
На одному з напрямків, на сході України, російські війська зазнали важких втрат.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Рятуючи власні шкури, ворог кинув на полі бою не тільки трупи своїх солдатів, а ще й вцілілу техніку та зброю. Одна справа катувати мирних беззахисних людей, розстрілювати українські міста ракетами та артилерією. І зовсім інша - зустрітися у відкритому бою з українськими воїнами", - йдеться в повідомленні.
На Сході окупанти зазнали важких втрат: на полі бою лишили і загиблих, і техніку

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Теги: Росія, Україна, війна
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