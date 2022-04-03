 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Окупанти вивозять з України до Білорусі награбовані транспортні засоби та інше майно, – Генштаб

Окупанти вивозять з України до Білорусі награбовані транспортні засоби та інше майно, – Генштаб
Триває тридцять дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Російські загарбники продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. У зв’язку з початком відведення підрозділів збройних сил російської федерації з району міста Суми.

Ймовірно, противник, не досягнувши мети операції на окремих напрямках, вирішив відмовитися від наступу на Сіверському та, частково, Слобожанському напрямках.

На Сіверщині завершується виведення підрозділів окупаційних військ на територію білорусі. Будь-який контроль, зокрема і радіаційний прикордонниками республіки білорусь не здійснюється. Окупанти продовжують безперешкодно вивозити з України до республіки білорусь награбовані транспортні засоби та інше майно.

На Слобожанському напрямку протягом дня обстановка суттєвих змін не зазнала.

На Донецькому напрямку противник проводить заходи перегрупування та посилення наявних військ. Так, підтверджується перекидання окремих підрозділів зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади (м. Черняховськ Калінінградської області) на територію Донецької та Луганської областей.

Противник продовжує зазнавати втрат в живій силі та військовій техніці. Так, в районі міста Харкова, завдяки вдалим діям підрозділів Збройних Сил України, зазнала значних втрат мотострілецька рота зі складу 59-го танкового полку.

Встановлено, що втрати зазначеного підрозділу склали майже 80 відсотків особового складу.

Через значні втрати особового складу, близько 25-и військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовились брати участь у війні з Україною та мають бажання звільнитися.

Крім того, ліквідовано заступника командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Віталія Слабцова.

Порушення противником норм Міжнародного гуманітарного права щоденно підтверджується численними жертвами серед мирних жителів у звільнених населених пунктах. Всі факти документуються та подаються до міжнародних судових інституцій. Воєнні злочини не мають строку давності, тому правосуддя невідворотне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Із Київщини вивезли 410 тіл вбитих росіянами мирних жителів, – Венедіктова
Сьогодні, 20:41
Міжнародні правозахисники отримали підтвердження воєнних злочинів окупантів
Сьогодні, 20:32
Країни Балтії відмовились від закупівель газу з РФ
Сьогодні, 20:04
«Готові свідчити в суді»: подружжя лікарів з Маріуполя переїхали на Волинь
Сьогодні, 19:08
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Міжнародні правозахисники отримали підтвердження воєнних злочинів окупантів
Сьогодні, 20:32
Країни Балтії відмовились від закупівель газу з РФ
Сьогодні, 20:04
Окупанти вивозять з України до Білорусі награбовані транспортні засоби та інше майно, – Генштаб
Сьогодні, 19:16
«Готові свідчити в суді»: подружжя лікарів з Маріуполя переїхали на Волинь
Сьогодні, 19:08
На Сході окупанти зазнали важких втрат: на полі бою лишили і загиблих, і техніку
Сьогодні, 18:41
Схожі новини
Із Київщини вивезли 410 тіл вбитих росіянами мирних жителів, – Венедіктова Із Київщини вивезли 410 тіл вбитих росіянами мирних жителів, – Венедіктова
Сьогодні, 20:41
Міжнародні правозахисники отримали підтвердження воєнних злочинів окупантів Міжнародні правозахисники отримали підтвердження воєнних злочинів окупантів
Сьогодні, 20:32
Країни Балтії відмовились від закупівель газу з РФ Країни Балтії відмовились від закупівель газу з РФ
Сьогодні, 20:04
«Готові свідчити в суді»: подружжя лікарів з Маріуполя переїхали на Волинь «Готові свідчити в суді»: подружжя лікарів з Маріуполя переїхали на Волинь
Сьогодні, 19:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Їх ми з честю поховаємо, а завтра підемо в бій»: Луцьк попрощався з воїнами Павлом Хомиком та Віктором Коханюком
02 квітень, 14:18
 1
Із Київщини вивезли 410 тіл вбитих росіянами мирних жителів, – Венедіктова
Сьогодні, 20:41
 0
Міжнародні правозахисники отримали підтвердження воєнних злочинів окупантів
Сьогодні, 20:32
 0
Країни Балтії відмовились від закупівель газу з РФ
Сьогодні, 20:04
 0
Окупанти вивозять з України до Білорусі награбовані транспортні засоби та інше майно, – Генштаб
Сьогодні, 19:16
 0
Медіа
відео
1/8