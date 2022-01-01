Опублікували список причетних до звірств російської армії в Бучі, Ірпіні та Гостомелі

Олексій Арестович оприлюднив перелік російських частин і підрозділів, які жорстоко вбивали мирних жителів Гостомеля, Ірпеня та Бучі.



Про це він



Частини та підрозділи ЗС РФ та Росгвардії, які вчинили звірства в Бучі, Гостомелі, Ірпені:



64 окрема мотострілецька бригада 35 армії Східного військового округу;



5 окрема танкова бригада 36 армії Східного військового округу;



331 парашутно-десантний полк 98 повітрянодесантної дивізії;



137 парашутно-десантний полк 106 повітрянодесантної дивізії;



104 і 234 десантно-штурмові полки 76 десантно-штурмова дивізії;



14 і 45 окремі бригади спеціального призначення;



63 загін поліції особливого призначення Росгвардії;



155 окрема бригади морської піхоти Тихокеанського флоту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Радник керівника Офісу президентаоприлюднив перелік російських частин і підрозділів, які жорстоко вбивали мирних жителів Гостомеля, Ірпеня та Бучі.Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.Частини та підрозділи ЗС РФ та Росгвардії, які вчинили звірства в Бучі, Гостомелі, Ірпені:64 окрема мотострілецька бригада 35 армії Східного військового округу;5 окрема танкова бригада 36 армії Східного військового округу;331 парашутно-десантний полк 98 повітрянодесантної дивізії;137 парашутно-десантний полк 106 повітрянодесантної дивізії;104 і 234 десантно-штурмові полки 76 десантно-штурмова дивізії;14 і 45 окремі бригади спеціального призначення;63 загін поліції особливого призначення Росгвардії;155 окрема бригади морської піхоти Тихокеанського флоту.

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