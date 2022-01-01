Опублікували список причетних до звірств російської армії в Бучі, Ірпіні та Гостомелі
Сьогодні, 22:52
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович оприлюднив перелік російських частин і підрозділів, які жорстоко вбивали мирних жителів Гостомеля, Ірпеня та Бучі.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Частини та підрозділи ЗС РФ та Росгвардії, які вчинили звірства в Бучі, Гостомелі, Ірпені:
64 окрема мотострілецька бригада 35 армії Східного військового округу;
5 окрема танкова бригада 36 армії Східного військового округу;
331 парашутно-десантний полк 98 повітрянодесантної дивізії;
137 парашутно-десантний полк 106 повітрянодесантної дивізії;
104 і 234 десантно-штурмові полки 76 десантно-штурмова дивізії;
14 і 45 окремі бригади спеціального призначення;
63 загін поліції особливого призначення Росгвардії;
155 окрема бригади морської піхоти Тихокеанського флоту.
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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Частини та підрозділи ЗС РФ та Росгвардії, які вчинили звірства в Бучі, Гостомелі, Ірпені:
64 окрема мотострілецька бригада 35 армії Східного військового округу;
5 окрема танкова бригада 36 армії Східного військового округу;
331 парашутно-десантний полк 98 повітрянодесантної дивізії;
137 парашутно-десантний полк 106 повітрянодесантної дивізії;
104 і 234 десантно-штурмові полки 76 десантно-штурмова дивізії;
14 і 45 окремі бригади спеціального призначення;
63 загін поліції особливого призначення Росгвардії;
155 окрема бригади морської піхоти Тихокеанського флоту.
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