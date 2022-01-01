У Тернополі було чути вибух, людей просять залишатися в укриттях
Сьогодні, 23:07
Мешканці Тернополя увечері 3 квітня чули вибух. Міський голова Сергій Надал інформацію підтвердив.
Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.
"Повітряна тривога триває. Залишайтеся в захисному укритті. У місті чули вибух. Причини з’ясовуємо. Подача води, електроенергії, тепла відбувається у звичайному режимі", — йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.
"Повітряна тривога триває. Залишайтеся в захисному укритті. У місті чули вибух. Причини з’ясовуємо. Подача води, електроенергії, тепла відбувається у звичайному режимі", — йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Тернополі було чути вибух, людей просять залишатися в укриттях
Сьогодні, 23:07
Опублікували список причетних до звірств російської армії в Бучі, Ірпіні та Гостомелі
Сьогодні, 22:52
Звільнена Прип`ять, безкоштовні обіди для переселенців та відмова від російського газу: добрі новини від ВолиньPost за 3 квітня
Сьогодні, 22:20
Медіа