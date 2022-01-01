 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У Тернополі було чути вибух, людей просять залишатися в укриттях

У Тернополі було чути вибух, людей просять залишатися в укриттях
Мешканці Тернополя увечері 3 квітня чули вибух. Міський голова Сергій Надал інформацію підтвердив.

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

"Повітряна тривога триває. Залишайтеся в захисному укритті. У місті чули вибух. Причини з’ясовуємо. Подача води, електроенергії, тепла відбувається у звичайному режимі", — йдеться в повідомленні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Опублікували список причетних до звірств російської армії в Бучі, Ірпіні та Гостомелі
Сьогодні, 22:52
Мешканців Донеччини закликають виїхати через можливу ескалацію
Сьогодні, 22:36
Зеленський запросив Меркель і Саркозі відвідати Бучу, аби побачити до чого призвела політика поступок Росії
Сьогодні, 21:38
Із Київщини вивезли 410 тіл вбитих росіянами мирних жителів, – Венедіктова
Сьогодні, 20:41
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від російських загарбників звільнили 3 села, які важливі для деблокади Чернігова
Сьогодні, 23:35
У Тернополі було чути вибух, людей просять залишатися в укриттях
Сьогодні, 23:07
Опублікували список причетних до звірств російської армії в Бучі, Ірпіні та Гостомелі
Сьогодні, 22:52
Мешканців Донеччини закликають виїхати через можливу ескалацію
Сьогодні, 22:36
Звільнена Прип`ять, безкоштовні обіди для переселенців та відмова від російського газу: добрі новини від ВолиньPost за 3 квітня
Сьогодні, 22:20
Схожі новини
Опублікували список причетних до звірств російської армії в Бучі, Ірпіні та Гостомелі Опублікували список причетних до звірств російської армії в Бучі, Ірпіні та Гостомелі
Сьогодні, 22:52
Мешканців Донеччини закликають виїхати через можливу ескалацію Мешканців Донеччини закликають виїхати через можливу ескалацію
Сьогодні, 22:36
Зеленський запросив Меркель і Саркозі відвідати Бучу, аби побачити до чого призвела політика поступок Росії Зеленський запросив Меркель і Саркозі відвідати Бучу, аби побачити до чого призвела політика поступок Росії
Сьогодні, 21:38
Із Київщини вивезли 410 тіл вбитих росіянами мирних жителів, – Венедіктова Із Київщини вивезли 410 тіл вбитих росіянами мирних жителів, – Венедіктова
Сьогодні, 20:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Їх ми з честю поховаємо, а завтра підемо в бій»: Луцьк попрощався з воїнами Павлом Хомиком та Віктором Коханюком
02 квітень, 14:18
 1
Від російських загарбників звільнили 3 села, які важливі для деблокади Чернігова
Сьогодні, 23:35
 0
У Тернополі було чути вибух, людей просять залишатися в укриттях
Сьогодні, 23:07
 0
Опублікували список причетних до звірств російської армії в Бучі, Ірпіні та Гостомелі
Сьогодні, 22:52
 0
Мешканців Донеччини закликають виїхати через можливу ескалацію
Сьогодні, 22:36
 0
Медіа
відео
1/8