У Тернополі було чути вибух, людей просять залишатися в укриттях

Сергій Надал інформацію підтвердив.



Про це він



"Повітряна тривога триває. Залишайтеся в захисному укритті. У місті чули вибух. Причини з’ясовуємо. Подача води, електроенергії, тепла відбувається у звичайному режимі", — йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці Тернополя увечері 3 квітня чули вибух. Міський головаінформацію підтвердив.Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці."Повітряна тривога триває. Залишайтеся в захисному укритті. У місті чули вибух. Причини з’ясовуємо. Подача води, електроенергії, тепла відбувається у звичайному режимі", — йдеться в повідомленні.

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