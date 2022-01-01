4 квітня на Волині: гортаючи календар

4 квітня на Волині: гортаючи календар
День народження 4 квітня у журналістів Олександри Фетисової, Віктора Маркевича, а також керівника департаменту інфраструктури Волинської ОДА Віктора Довгополюка. Бажаємо їм міцного здоров’я, довголіття та натхнення на щодень.

У народі 4 квітня називають днем Василя Сонячного, Василя Сонячника, Василя Теплого, Василя Парника. Всі прізвиська Василя були пов'язані з тим, що у ці дні стало довгоочікуване тіло і встановлювалася хороша погода.

Яке свято 4 квітня 2020
У цей день світ відзначає Міжнародний день Інтернету, Всесвітній день щура, Міжнародний день битви подушками, Міжнародний день настроювачів фортепіано, Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та Міжнародний день моркви.

У США святкують День брехні, День прогулянки навколо чогось, День обійми ведучого новин, День шніцеля «Кордон блю», День шкільного бібліотекаря, у Тайвані - День дітей, у Вірменії - Туманяновські дні, в Анголі - День миру і злагоди, у Сенегалі - День незалежності.

Що сьогодні не можна робити
Не можна виносити сміття з двору, оскільки можна накликати біду на дім. Також не можна прати.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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