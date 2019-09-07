Від російських загарбників звільнили 3 села, які важливі для деблокади Чернігова

Українські військові звільнили від російських окупантів 3 населені пункти на Чернігівщині.Про це повідомляють в оперативному командуванні "Північ".Йдеться про села Количівка, Ягідне, Іванівка."Купа розбитого та спаленого українськими військовими російського металобрухту "прикрашає" трасу від Чернігова у бік Козельця. Самі ж путінські вбивці або лягли замертво на українську землю, або жалюгідно повтікали", - йдеться у дописі.Наразі населені пункти звільнені від рашистської навали. Територія зачищається та контролюється військовими ЗСУ. Населенню завозять гуманітарну допомогу."Українська правда" повідомляє, що контроль над цими населеними пунктами важливий тим, що там розташовані розв'язки на ключовій трасі до Чернігова.