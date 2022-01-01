Колишній гравець «Волині» на передовій воює за Чернігів





Про це повідомляє Романа Бебеха.



Наразі він виконує завдання з усунення ДРГ. Працює відразу ж на передовій. Чернігів – рідне місто для 27-річного Задерецького.



Нагадаємо, що Чернігів наразі знаходиться в облозі із Півночі та Сходу. Рашисти через свою немічність не можуть зайти в місто – лише обстрілюють його.



Відзначимо, що останній клубом Задерецького була “Нива” із Теребовлі, за яку він виступав до червня 2021-го. Загалом він грав у складах дев’яти українських клубів, в тому числі і у “Волині” та “Десні”. Додамо, що під час періоду виступів за клуб із Луцька наставником Дмитра був Віталій Кварцяний.

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