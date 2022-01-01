Українські військові знищили два літаки, вертоліт та підбили повітряний пункт управління росіян

Українські військові знищили два літаки, вертоліт та підбили повітряний пункт управління росіян
3 квітня Повітряні сили уразили шість цілей російської армії, серед яких ІЛ-22 - повітряний пункт управління.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

3 квітня зенітно-ракетні війська Повітряних Сил знищили дві крилаті ракети, один вертоліт, два літаки (Су-34 та Су-35) та уразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління). Із перехопленого радіообміну окупантів стало відомо, що в літака пошкодження, розгерметизовано кабіну і пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова.

Винищувачі Повітряних Сил продовжують роботу в небі, витісняють ворога на певних напрямках, а також здійснюють прикриття ударних груп бомбардувальної та штурмової авіації, які наносять ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.


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Теги: війна, ППО, Повітряні сили
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