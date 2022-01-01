Війська окупантів почали виходити із Сумської області, – Живицький





Про це повідомляє, Дмитра Живицького.



«Сьогодні ще зарано говорити про повне тотальне звільнення області, але техніка, броня, артилерія вийшли. Залишились ще деякі невеличкі групи, які зараз виявляються, проводиться зачистка Сумської області, Конотопського району», — сказав Живицький.



Протягом останнього тижня на Сумщині спостерігали велике накопичення російських військ від Білопілля до Конотопу. Заходили нові колони, окупанти окопувались, чинили терор на території області та хаотично обстрілювали мирних мешканців.



«Але ЗСУ спільно з теробороною, як почали гнати нечисть з Київської області, прогнали через всю Чернігівську. Ми бачили багато техніки, яка виходить у бік росії, яку наздоганяла наша артилерія. Вони тягли підбиті танки, іншу техніку. Це накопичення військ було пов'язано з тим, що вони масовано прикривали свої недобитки, яких виганяли наші війська», — заявив Живицький.



Він розповів, що в області залишились ще деякі невеличкі групи окупантів. Зокрема, російські війська часто забувають своїх солдатів.



«Ми розуміємо, що вони дуже часто кидають, забувають своїх. Як нам говорили місцеві мешканці Боромлянської та Тростянецької громад, багато з них просто понапивалися і коли прокинулася в обід, то побачили, що їх кинули їхні війська», — розповів голова ОДА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російсько-окупаційні сили виводять свою техніку із Сумської області, але у регіоні ще залишилися невеличкі групи російських солдатів.Про це повідомляє, Громадське , посилаючись на голову Сумської обласної державної адміністрації«Сьогодні ще зарано говорити про повне тотальне звільнення області, але техніка, броня, артилерія вийшли. Залишились ще деякі невеличкі групи, які зараз виявляються, проводиться зачистка Сумської області, Конотопського району», — сказав Живицький.Протягом останнього тижня на Сумщині спостерігали велике накопичення російських військ від Білопілля до Конотопу. Заходили нові колони, окупанти окопувались, чинили терор на території області та хаотично обстрілювали мирних мешканців.«Але ЗСУ спільно з теробороною, як почали гнати нечисть з Київської області, прогнали через всю Чернігівську. Ми бачили багато техніки, яка виходить у бік росії, яку наздоганяла наша артилерія. Вони тягли підбиті танки, іншу техніку. Це накопичення військ було пов'язано з тим, що вони масовано прикривали свої недобитки, яких виганяли наші війська», — заявив Живицький.Він розповів, що в області залишились ще деякі невеличкі групи окупантів. Зокрема, російські війська часто забувають своїх солдатів.«Ми розуміємо, що вони дуже часто кидають, забувають своїх. Як нам говорили місцеві мешканці Боромлянської та Тростянецької громад, багато з них просто понапивалися і коли прокинулася в обід, то побачили, що їх кинули їхні війська», — розповів голова ОДА.

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