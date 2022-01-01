Канцлер Німеччини анонсував нові санкції, які відчує Путін та його прибічники





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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Захід запровадить нові санкції проти Росії в найближчі кілька днів. Він також підкреслив, що Захід продовжить постачати Україні зброю, щоб вона могла протистояти російським військам.



Новий санкційний пакет передбачає введення жорсткіших санкцій на тлі нових доказів звірських розправ російських солдат з мирними жителями міст, які були визволені військами ЗСУ.



"Президент Росії Володимир Путін і його прибічники відчують наслідки своїх дій. Ми продовжуватимемо надавати Україні зброю, щоб країна могла захиститися від російського вторгнення. У суботу сотні тіл мирних жителів були знайдені в місті Буча через кілька годин після того, як російські солдати вийшли з цього району", - йдеться у заяві Шольца.



Канцлер Німеччини додав, що міністерство оборони Росії заперечило вбивство мирних жителів, заявивши, що фотографії та відео трупів, розкиданих по вулицях, є "ще однією продукцією київського режиму для західних ЗМІ".



"За час, коли цей населений пункт перебував під контролем російських збройних сил, жоден місцевий житель не постраждав від насильницьких дій", – йдеться у повідомленні міністерства Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що найближчими днями ЄС ухвалить нові санкції проти Росії, наслідки яких відчують на собі Путін та його прихильники.Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Захід запровадить нові санкції проти Росії в найближчі кілька днів. Він також підкреслив, що Захід продовжить постачати Україні зброю, щоб вона могла протистояти російським військам.Новий санкційний пакет передбачає введення жорсткіших санкцій на тлі нових доказів звірських розправ російських солдат з мирними жителями міст, які були визволені військами ЗСУ."Президент Росії Володимир Путін і його прибічники відчують наслідки своїх дій. Ми продовжуватимемо надавати Україні зброю, щоб країна могла захиститися від російського вторгнення. У суботу сотні тіл мирних жителів були знайдені в місті Буча через кілька годин після того, як російські солдати вийшли з цього району", - йдеться у заяві Шольца.Канцлер Німеччини додав, що міністерство оборони Росії заперечило вбивство мирних жителів, заявивши, що фотографії та відео трупів, розкиданих по вулицях, є "ще однією продукцією київського режиму для західних ЗМІ"."За час, коли цей населений пункт перебував під контролем російських збройних сил, жоден місцевий житель не постраждав від насильницьких дій", – йдеться у повідомленні міністерства Росії.

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