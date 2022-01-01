Макс Барських пішов служити в ЗСУ

Макс Барських пішов служити в ЗСУ
Український співак Макс Барських вирішив розпочати службу в Збройних силах України.

4 квітня співак вирушить на військові навчання. Про це співак повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Також вокаліст опублікував відео у військовій формі.

"Хто б міг собі уявити. Ще місяць тому єдине, що було в мене в руках - це мікрофон. І не тільки. Але час змінюється. Скажіть, як святкуватимемо нашу перемогу? Які ідеї? Подумаймо", - сказав Макс Барських.


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Теги: війна, росія, Україна, Макс Барських
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