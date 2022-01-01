Хакери з Anonymous оприлюднили дані 120 тисяч російських окупантів
Сьогодні, 07:36
Хакерська група Anonymous зламали особисті дані 120 000 росіян, які воюють проти України. Їх опублікували у мережі.
Про це повідмляє "Газета ua", посилаючись на повідомлення Anonymous в Twitter.
"Усі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, мають бути піддані трибуналу за військові злочини", - написали вони.
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Про це повідмляє "Газета ua", посилаючись на повідомлення Anonymous в Twitter.
"Усі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, мають бути піддані трибуналу за військові злочини", - написали вони.
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