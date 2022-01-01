Хакери з Anonymous оприлюднили дані 120 тисяч російських окупантів

Хакери з Anonymous оприлюднили дані 120 тисяч російських окупантів
Хакерська група Anonymous зламали особисті дані 120 000 росіян, які воюють проти України. Їх опублікували у мережі.

Про це повідмляє "Газета ua", посилаючись на повідомлення Anonymous в Twitter.

"Усі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, мають бути піддані трибуналу за військові злочини", - написали вони.
Хакери з Anonymous оприлюднили дані 120 тисяч російських окупантів

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Теги: війна, хакери, росія
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