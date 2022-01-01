Хакери з Anonymous оприлюднили дані 120 тисяч російських окупантів





Про це повідмляє "Газета ua", посилаючись на повідомлення Anonymous в Twitter.



"Усі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, мають бути піддані трибуналу за військові злочини", - написали вони.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хакерська група Anonymous зламали особисті дані 120 000 росіян, які воюють проти України. Їх опублікували у мережі.Про це повідмляє "Газета ua", посилаючись на повідомлення Anonymous в Twitter."Усі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, мають бути піддані трибуналу за військові злочини", - написали вони.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію