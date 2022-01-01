 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Вранці Росія вдарила ракетами по Миколаєву

Вранці Росія вдарила ракетами по Миколаєву
Російські військові вранці четвертого квітня завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

За словами Олександра Сєнкевича, міська влада збирає дані щодо пошкоджень.

"Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела. Якщо хочете поділитись інформацією — пишіть мені у приватні повідомлення на Facebook", — написав міський голова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Миколаїв, обстрл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Одеса: Росія другий день поспіль обстрілює місто ракетами
Сьогодні, 08:59
У Тернополі було чути вибух, людей просять залишатися в укриттях
03 квітень, 23:07
Опублікували список причетних до звірств російської армії в Бучі, Ірпіні та Гостомелі
03 квітень, 22:52
Мешканців Донеччини закликають виїхати через можливу ескалацію
03 квітень, 22:36
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Одеса: Росія другий день поспіль обстрілює місто ракетами
Сьогодні, 08:59
Вранці Росія вдарила ракетами по Миколаєву
Сьогодні, 08:30
Хакери з Anonymous оприлюднили дані 120 тисяч російських окупантів
Сьогодні, 07:36
З України видворили іноземного журналіста, який знімав і поширював наслідки обстрілів Одеси
Сьогодні, 06:09
Макс Барських пішов служити в ЗСУ
Сьогодні, 04:37
Схожі новини
Російські окупанти вдарили ракетами по Миколаєву Російські окупанти вдарили ракетами по Миколаєву
03 квітень, 13:55
Удар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих зросла до 38 осіб Удар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих зросла до 38 осіб
02 квітень, 21:15
Обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 33 Обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 33
02 квітень, 11:51
Обстріл Миколаївської ОДА: кількість жертв зросла до 31 Обстріл Миколаївської ОДА: кількість жертв зросла до 31
02 квітень, 00:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Одеса: Росія другий день поспіль обстрілює місто ракетами
Сьогодні, 08:59
 0
Вранці Росія вдарила ракетами по Миколаєву
Сьогодні, 08:30
 0
Хакери з Anonymous оприлюднили дані 120 тисяч російських окупантів
Сьогодні, 07:36
 0
З України видворили іноземного журналіста, який знімав і поширював наслідки обстрілів Одеси
Сьогодні, 06:09
 0
Макс Барських пішов служити в ЗСУ
Сьогодні, 04:37
 0
Медіа
відео
1/8