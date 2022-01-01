Вранці Росія вдарила ракетами по Миколаєву





Про це Олександр Сєнкевич.



За словами Олександра Сєнкевича, міська влада збирає дані щодо пошкоджень.



"Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела. Якщо хочете поділитись інформацією — пишіть мені у приватні повідомлення на Facebook", — написав міський голова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові вранці четвертого квітня завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву.Про це повідомив Миколаївський міський головаЗа словами Олександра Сєнкевича, міська влада збирає дані щодо пошкоджень."Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела. Якщо хочете поділитись інформацією — пишіть мені у приватні повідомлення на Facebook", — написав міський голова.

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