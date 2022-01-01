У бою з російськими окупантами загинув волинянин Олег Орлов

Олег Орлов.



Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.



Рядовий боєць з перших днів війни боронив Україну у лавах ЗСУ.



Прощання з Олегом Орловим відбудеться сьогодні, 4 квітня, о 13.00 у Володимирі у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття всім рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана нашому захиснику!

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