У бою з російськими окупантами загинув волинянин Олег Орлов
Сьогодні, 09:19
У бою з російськими окупантами загинув 50-річний володимирчанин Олег Орлов.
Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.
Рядовий боєць з перших днів війни боронив Україну у лавах ЗСУ.
Прощання з Олегом Орловим відбудеться сьогодні, 4 квітня, о 13.00 у Володимирі у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття всім рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана нашому захиснику!
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Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.
Рядовий боєць з перших днів війни боронив Україну у лавах ЗСУ.
Прощання з Олегом Орловим відбудеться сьогодні, 4 квітня, о 13.00 у Володимирі у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття всім рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана нашому захиснику!
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