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У бою з російськими окупантами загинув волинянин Олег Орлов

У бою з російськими окупантами загинув волинянин Олег Орлов
У бою з російськими окупантами загинув 50-річний володимирчанин Олег Орлов.

Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.

Рядовий боєць з перших днів війни боронив Україну у лавах ЗСУ.

Прощання з Олегом Орловим відбудеться сьогодні, 4 квітня, о 13.00 у Володимирі у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття всім рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та шана нашому захиснику!

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Теги: Олег Орлов, ЗСУ, загибель, війна
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