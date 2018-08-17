Вибух у Тернополі: у військовій адміністрації прокоментували ситуацію
Сьогодні, 09:27
Учора, 3 квітня, під час повітряної тривоги (приблизно о 22:20) у Тернополі чули вибух.
Ситуацію вранці 4 квітня прокоментував начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш у своєму телеграмі.
За його словами, ворог спробував зруйнувати один з об'єтків критичної інфраструктури у Тернополі.
Постраждалих немає. На місці працюють працівники служби ДСНС та поліції.
"Прошу не публікувати фото та не поширювати неофіційної інформації", - написав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Ситуацію вранці 4 квітня прокоментував начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш у своєму телеграмі.
За його словами, ворог спробував зруйнувати один з об'єтків критичної інфраструктури у Тернополі.
Постраждалих немає. На місці працюють працівники служби ДСНС та поліції.
"Прошу не публікувати фото та не поширювати неофіційної інформації", - написав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вибух у Тернополі: у військовій адміністрації прокоментували ситуацію
Сьогодні, 09:27
Медіа