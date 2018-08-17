Вибух у Тернополі: у військовій адміністрації прокоментували ситуацію

у Тернополі чули вибух.



Ситуацію вранці 4 квітня прокоментував начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш у своєму телеграмі.



За його словами, ворог спробував зруйнувати один з об'єтків критичної інфраструктури у Тернополі.



Постраждалих немає. На місці працюють працівники служби ДСНС та поліції.



"Прошу не публікувати фото та не поширювати неофіційної інформації", - написав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 3 квітня, під час повітряної тривоги (приблизно о 22:20)Ситуацію вранці 4 квітня прокоментував начальник Тернопільської обласної військової адміністраціїу своєму телеграмі.За його словами, ворог спробував зруйнувати один з об'єтків критичної інфраструктури у Тернополі.Постраждалих немає. На місці працюють працівники служби ДСНС та поліції."Прошу не публікувати фото та не поширювати неофіційної інформації", - написав він.

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