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Вибух у Тернополі: у військовій адміністрації прокоментували ситуацію

Вибух у Тернополі: у військовій адміністрації прокоментували ситуацію
Учора, 3 квітня, під час повітряної тривоги (приблизно о 22:20) у Тернополі чули вибух.

Ситуацію вранці 4 квітня прокоментував начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш у своєму телеграмі.

За його словами, ворог спробував зруйнувати один з об'єтків критичної інфраструктури у Тернополі.

Постраждалих немає. На місці працюють працівники служби ДСНС та поліції.

"Прошу не публікувати фото та не поширювати неофіційної інформації", - написав він.

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Теги: Тернопіль, Володимир Труш, вибух, війна
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