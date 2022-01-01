Російська армія втратила вже 18 300 солдат і 330 артилерійських систем, – Генштаб





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.04 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 18300 осіб,

– танків ‒ 647 од,

– бойових броньованих машин ‒ 1844 од,

– артилерійських систем – 330 од,

– РСЗВ - 107 од,

– засоби ППО - 54 од,

– літаків – 147 од,

– гелікоптерів – 134 од,

– автомобільної техніки - 1273 од,

– кораблі /катери - 7 од,

– цистерн з ПММ - 76,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 92.

– спеціальна техніка - 25.

– пускові установки ОТРК/ТРК - 4.



Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 330 артилерійських систем, 647 танків понад сотню систем залпового вогню.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.04 орієнтовно склали:– особового складу - близько 18300 осіб,– танків ‒ 647 од,– бойових броньованих машин ‒ 1844 од,– артилерійських систем – 330 од,– РСЗВ - 107 од,– засоби ППО - 54 од,– літаків – 147 од,– гелікоптерів – 134 од,– автомобільної техніки - 1273 од,– кораблі /катери - 7 од,– цистерн з ПММ - 76,– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 92.– спеціальна техніка - 25.– пускові установки ОТРК/ТРК - 4.Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію