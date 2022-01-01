Російська армія втратила вже 18 300 солдат і 330 артилерійських систем, – Генштаб
Сьогодні, 10:30
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 330 артилерійських систем, 647 танків понад сотню систем залпового вогню.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.04 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 18300 осіб,
– танків ‒ 647 од,
– бойових броньованих машин ‒ 1844 од,
– артилерійських систем – 330 од,
– РСЗВ - 107 од,
– засоби ППО - 54 од,
– літаків – 147 од,
– гелікоптерів – 134 од,
– автомобільної техніки - 1273 од,
– кораблі /катери - 7 од,
– цистерн з ПММ - 76,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 92.
– спеціальна техніка - 25.
– пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.04 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 18300 осіб,
– танків ‒ 647 од,
– бойових броньованих машин ‒ 1844 од,
– артилерійських систем – 330 од,
– РСЗВ - 107 од,
– засоби ППО - 54 од,
– літаків – 147 од,
– гелікоптерів – 134 од,
– автомобільної техніки - 1273 од,
– кораблі /катери - 7 од,
– цистерн з ПММ - 76,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 92.
– спеціальна техніка - 25.
– пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У бою з російськими окупантами загинув волинянин Олег Орлов
Сьогодні, 09:19
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«У всьому світі таких – одиниці»: Резніков назвав прізвища відважних воєначальників української армії
Сьогодні, 11:30
Чи ставлять у Луцьку на військовий облік чоловіків-переселенців
Сьогодні, 10:53
Російська армія втратила вже 18 300 солдат і 330 артилерійських систем, – Генштаб
Сьогодні, 10:30
Медіа