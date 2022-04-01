Війна в Україні: як минула ніч і яка ситуація у різних регіонах





Про ситуацію у різних регіонах інформує



Неспокійно в Одеській області: вночі — ракетний обстріл Одеси. Є попадання в інфраструктурний об'єкт. Деталі встановлюють.



Тернопільщина: під час повітряної тривоги, вчора, 4 квітня, приблизно о 22:20 ворог спробував зруйнувати об'єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає. На місці працюють працівники служби ДСНС та поліції.



Харків: увечері окупанти обстріляли Слобідський район Харкова - 7 людей загинули, 34 поранені, серед них 3 дітей. Бої тривають в Ізюмському напрямку.



Донецька область. Мар'їнка — спроба наступу, атаку відбито. Зараз усе контрольовано. Авдіївка — обстріли реактивною артилерією. Є поранені серед цивільних, пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Красногорівка, Вугледар, Світлодарськ — обстріли.



Маріуполь - без змін. Блокада. Зелений коридор, обіцяний для Червоного Хреста, не спрацював.



Луганщина: майже всі міста під постійним мінометним вогнем, всюди пожежі. Обсяги руйнувань та дані щодо поранених і загиблих наразі встановлюються.



Вчора під час артобстрілу у Новодружеську загинули два волонтери, які видавали гуманітарку людям.



Миколаївська область. По місту — обстріли вдень та вночі. Дані про потерпілих внаслідок обстрілів вночі уточнюються. Сьогодні вранці знов були обстріляні спальні райони Миколаєва. Дані щодо постраждалих уточнюються. Ввечері 3 квітня було обстріляно місто Очаків, є загиблі та поранені.



Погіршується ситуація на Херсонщині. Вибухи та обстріли — на території всієї області, особливо на кордонах Дніпропетровщини та Миколаївщини. У селах відсутні світло та вода, ліків немає взагалі, а магазини зачинені з початку війни. Ситуація критична. За останню добу 67 населених пунктів на Херсонщині залишаються без електро- та водопостачання.



Чернігівська область: ЗСУ перевіряють звільнені від окупантів села Чернігівської області наразі у північній частині і ближче до кордону. Обстрілів Чернігова не було, постійні повітряні тривоги.



Київська область. Продовжується зачистка та розмінування в Бучанському, Вишгородському та Броварському районах. В громадах, які перебували під окупацією, проводяться роботи по розмінуванню, відновлення газо-, електропостачання, зв'язку, завозиться гуманітарна допомога.



Також правоохоронці фіксують злочини окупантів, які були заподіяні щодо мирного населення. Встановлено посилену комендантську годину.



Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, у Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, на Житомирщині, Сумщині, Черкащині та Полтавщині.

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