Чи ставлять у Луцьку на військовий облік чоловіків-переселенців

Чи ставлять у Луцьку на військовий облік чоловіків-переселенців
Чоловіки призовного віку, які стали внутрішніми переселенцями, зобов’язані стати на військовий облік у Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Про те, як ця процедура відбувається у Луцьку, розповів міський голова Ігор Поліщук.

Він зауважив, що натрапив у соцмережі на допис лучанки на цю тему. Тож вирішив відреагувати.

За словами Ігоря Поліщука, з першого дня, коли у Луцьк стали приїжджати люди, які тікали з-під обстрілів, департамент соціальної політики при видачі довідки про статус вимушено переміщеної особи одразу направляє інформацію щодо такої особи у територіальні центр комплектування та соціальної підтримки (раніше – військкомат).

Далі ж військкомат вживає заходів щодо постановки такої особи на облік.

«Жодного випадку, коли б департамент соцполітики не повідомив, не було. Вся інформація є у військкоматі. Ми як орган місцевого самоврядування здійснюємо все, що в межах наших повноважень.

За тих, хто не бере довідку ВПО і не стає на облік, відповідає військкомат. Якщо людина цього не робить то має нести відповідальність відповідно до закону», – сказав Поліщук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: переселенці, військовий облік, Ігор Поліщук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині дозволили проводити сільськогосподарські роботи поблизу кордону
Сьогодні, 11:42
«У всьому світі таких – одиниці»: Резніков назвав прізвища відважних воєначальників української армії
Сьогодні, 11:30
Чи ставлять у Луцьку на військовий облік чоловіків-переселенців
Сьогодні, 10:53
Російська армія втратила вже 18 300 солдат і 330 артилерійських систем, – Генштаб
Сьогодні, 10:30
Війна в Україні: як минула ніч і яка ситуація у різних регіонах
Сьогодні, 09:47
Схожі новини
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української «Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
30 березень, 08:29
Понад 10 мільйонів українців змушені були покинути свої домівки через війну Понад 10 мільйонів українців змушені були покинути свої домівки через війну
30 березень, 06:31
Грошова допомога переселенцям: Мінфін оприлюднив деталі програм підтримки Грошова допомога переселенцям: Мінфін оприлюднив деталі програм підтримки
28 березень, 02:29
Для переселенців в Україні збудують тимчасове житло Для переселенців в Україні збудують тимчасове житло
25 березень, 23:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За ніч у Луцьку виявили двох п'яних водіїв
Сьогодні, 11:58
 0
На Волині дозволили проводити сільськогосподарські роботи поблизу кордону
Сьогодні, 11:42
 0
«У всьому світі таких – одиниці»: Резніков назвав прізвища відважних воєначальників української армії
Сьогодні, 11:30
 0
Чи ставлять у Луцьку на військовий облік чоловіків-переселенців
Сьогодні, 10:53
 0
Російська армія втратила вже 18 300 солдат і 330 артилерійських систем, – Генштаб
Сьогодні, 10:30
 0
Медіа
відео
1/8