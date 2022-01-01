Чи ставлять у Луцьку на військовий облік чоловіків-переселенців
Сьогодні, 10:53
Чоловіки призовного віку, які стали внутрішніми переселенцями, зобов’язані стати на військовий облік у Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
Про те, як ця процедура відбувається у Луцьку, розповів міський голова Ігор Поліщук.
Він зауважив, що натрапив у соцмережі на допис лучанки на цю тему. Тож вирішив відреагувати.
За словами Ігоря Поліщука, з першого дня, коли у Луцьк стали приїжджати люди, які тікали з-під обстрілів, департамент соціальної політики при видачі довідки про статус вимушено переміщеної особи одразу направляє інформацію щодо такої особи у територіальні центр комплектування та соціальної підтримки (раніше – військкомат).
Далі ж військкомат вживає заходів щодо постановки такої особи на облік.
«Жодного випадку, коли б департамент соцполітики не повідомив, не було. Вся інформація є у військкоматі. Ми як орган місцевого самоврядування здійснюємо все, що в межах наших повноважень.
За тих, хто не бере довідку ВПО і не стає на облік, відповідає військкомат. Якщо людина цього не робить то має нести відповідальність відповідно до закону», – сказав Поліщук.
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Про те, як ця процедура відбувається у Луцьку, розповів міський голова Ігор Поліщук.
Він зауважив, що натрапив у соцмережі на допис лучанки на цю тему. Тож вирішив відреагувати.
За словами Ігоря Поліщука, з першого дня, коли у Луцьк стали приїжджати люди, які тікали з-під обстрілів, департамент соціальної політики при видачі довідки про статус вимушено переміщеної особи одразу направляє інформацію щодо такої особи у територіальні центр комплектування та соціальної підтримки (раніше – військкомат).
Далі ж військкомат вживає заходів щодо постановки такої особи на облік.
«Жодного випадку, коли б департамент соцполітики не повідомив, не було. Вся інформація є у військкоматі. Ми як орган місцевого самоврядування здійснюємо все, що в межах наших повноважень.
За тих, хто не бере довідку ВПО і не стає на облік, відповідає військкомат. Якщо людина цього не робить то має нести відповідальність відповідно до закону», – сказав Поліщук.
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