Чи ставлять у Луцьку на військовий облік чоловіків-переселенців

Чоловіки призовного віку, які стали внутрішніми переселенцями, зобов’язані стати на військовий облік у Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.Про те, як ця процедура відбувається у Луцьку, розповів міський головаВін зауважив, що натрапив у соцмережі на допис лучанки на цю тему. Тож вирішив відреагувати.За словами Ігоря Поліщука, з першого дня, коли у Луцьк стали приїжджати люди, які тікали з-під обстрілів, департамент соціальної політики при видачі довідки про статус вимушено переміщеної особи одразу направляє інформацію щодо такої особи у територіальні центр комплектування та соціальної підтримки (раніше – військкомат).Далі ж військкомат вживає заходів щодо постановки такої особи на облік.«Жодного випадку, коли б департамент соцполітики не повідомив, не було. Вся інформація є у військкоматі. Ми як орган місцевого самоврядування здійснюємо все, що в межах наших повноважень.За тих, хто не бере довідку ВПО і не стає на облік, відповідає військкомат. Якщо людина цього не робить то має нести відповідальність відповідно до закону», – сказав Поліщук.