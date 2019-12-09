На Волині дозволили проводити сільськогосподарські роботи поблизу кордону

На Волині дозволили проводити сільськогосподарські роботи поблизу кордону
Волиняни, які мають земельні ділянки, що розташовані за лінією інженерних прикордонних споруд, зможуть проводити на них польові роботи.

Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.

Нагадаємо, що, у зв’язку із введення воєнного стану на території України, в межах Ковельського та Володимир-Волинського контрольованих прикордонних районів тимчасово обмежений пропуск осіб та транспортних засобів за лінію інженерних загороджень. Також діють додаткові тимчасові режимні обмеження на в’їзд і провадження робіт у смузі місцевості, яка безпосередньо прилягає до кордону, завширшки 500 метрів від лінії держрубежу (окрім сільськогосподарських).

Проте, аби не допустити під час війни зриву посівної, власникам ділянок (паїв) дозволили перебувати поблизу кордону та трудитися на сільськогосподарських угіддях. Також за лінію інженерних споруд прикордонники будуть запускати й відповідну техніку, яку громадяни залучатимуть до весняно-польових робіт.

Наголошують також, що при здійсненні господарської діяльності особи пропускаються за інженерні загородження у разі пред’явлення ними перепустки та документів, які підтверджують право на здійснення такої діяльності. Крім того, українцям при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а іноземцям, окрім паспорта, ще й документ, який підтверджує законність їх перебування на території України.

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Теги: кордон, Волинь, прикордонники
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