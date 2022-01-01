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Війська РФ хочуть додому і відмовляються від нагороди «ветерана спецоперації»: перехоплена розмова

Війська РФ хочуть додому і відмовляються від нагороди «ветерана спецоперації»: перехоплена розмова
Російсько-окупаційні війська настільки сильно хочуть вирватися з війни в Україні, що відмовляються від обіцяних президентом Росії медалей.

Про це свідчать чергова перехоплена розмова окупанта зі своїм другом, яку опублікувала Служби безпеки України.

Спецслужбовці вказують, що окупантам не потрібні нагороди «ветерана спецоперації», які нещодавно придумав Путін. Натомість вони хочуть зберегти власні життя.

«Ветеран? Еб*л я все эти медали! Нам тут медалей наобещали... «Вы каждый получите медаль, и за это еще деньги», а я говорю: идите вы все, нах*й! Везите меня домой! Мне нах*й нужны ваши медали…» – говорить загарбник своїм друзям з РФ.

Він зазначив, що втомився від життя «у підземеллі», бо під натиском українських захисників окупанти вимушені ховатися в укриттях: Я приеду – могу на кладбище работать. Живу 2 метра под землей…».

За його словами, в молодших загарбників від постійних бойових дій взагалі «кукуха поехала». Та й сам він уже не може чути звуків вибухів: «Я на каждый шорох реагую! Что-то пролетает – сразу прячусь. На новый год – никаких салютов! Я любого шороха боюсь».



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Теги: СБУ, розмова
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