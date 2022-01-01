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На Волинь переїжджають підприємства із зони бойових дій

На Волинь переїжджають підприємства із зони бойових дій
Робочий тиждень на Волині розпочинається без надзвичайних подій. В області все спокійно, а кордон цілий.

Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

За його словами, триває робота щодо переміщення виробничих потужностей підприємств з територій, де є бойові дії.

На сьогодні ведуть перемовини про переміщення 8-ми підприємств, а 2 вже в процесі релокації.

«Разом із тим, впевнений, що після перемоги держава зробить все можливе, аби відбудувати розбомблені міста і села. А російські загарбники заплатять за зруйновані та забрані людські життя. За все, що знищили. Український народ працьовитий, а наша армія незламна», - написав Погуляйко.

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Теги: бойові дії, підприємства, війна, Волинь, Юрій Погуляйко
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