На Волинь переїжджають підприємства із зони бойових дій

Робочий тиждень на Волині розпочинається без надзвичайних подій. В області все спокійно, а кордон цілий.Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністраціїЗа його словами, триває робота щодо переміщення виробничих потужностей підприємств з територій, де є бойові дії.На сьогодні ведуть перемовини про переміщення 8-ми підприємств, а 2 вже в процесі релокації.«Разом із тим, впевнений, що після перемоги держава зробить все можливе, аби відбудувати розбомблені міста і села. А російські загарбники заплатять за зруйновані та забрані людські життя. За все, що знищили. Український народ працьовитий, а наша армія незламна», - написав Погуляйко.