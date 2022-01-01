На Волинь переїжджають підприємства із зони бойових дій
Сьогодні, 12:59
Робочий тиждень на Волині розпочинається без надзвичайних подій. В області все спокійно, а кордон цілий.
Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
За його словами, триває робота щодо переміщення виробничих потужностей підприємств з територій, де є бойові дії.
На сьогодні ведуть перемовини про переміщення 8-ми підприємств, а 2 вже в процесі релокації.
«Разом із тим, впевнений, що після перемоги держава зробить все можливе, аби відбудувати розбомблені міста і села. А російські загарбники заплатять за зруйновані та забрані людські життя. За все, що знищили. Український народ працьовитий, а наша армія незламна», - написав Погуляйко.
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Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
За його словами, триває робота щодо переміщення виробничих потужностей підприємств з територій, де є бойові дії.
На сьогодні ведуть перемовини про переміщення 8-ми підприємств, а 2 вже в процесі релокації.
«Разом із тим, впевнений, що після перемоги держава зробить все можливе, аби відбудувати розбомблені міста і села. А російські загарбники заплатять за зруйновані та забрані людські життя. За все, що знищили. Український народ працьовитий, а наша армія незламна», - написав Погуляйко.
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