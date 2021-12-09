За ніч у Луцьку виявили двох п'яних водіїв
Сьогодні, 11:58
За ніч патрульні у Луцьку виявили двох водіїв, які керували у стані сп'яніння.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Так, у ніч на понеділок першого порушника виявили в районі Кічкарівки.
Водій автомобіля Opel пройшов огляд на визначення стану сп'яніння на місці події. Результат – 1,50 проміле, що в 7 разів перевищує допустиму норму.
Ще один керманич Opel рухався під час комендантської години. Його зупинили і виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду на місці події показав 1,04 проміле, що в 5 разів перевищує допустиму норму.
В обох випадках на порушників склали адміністративні матеріали за статтею 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП, а автівки помістили на спецмайданчик.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Так, у ніч на понеділок першого порушника виявили в районі Кічкарівки.
Водій автомобіля Opel пройшов огляд на визначення стану сп'яніння на місці події. Результат – 1,50 проміле, що в 7 разів перевищує допустиму норму.
Ще один керманич Opel рухався під час комендантської години. Його зупинили і виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду на місці події показав 1,04 проміле, що в 5 разів перевищує допустиму норму.
В обох випадках на порушників склали адміністративні матеріали за статтею 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП, а автівки помістили на спецмайданчик.
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