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Одеса: Росія другий день поспіль обстрілює місто ракетами

Одеса: Росія другий день поспіль обстрілює місто ракетами
Окупанти завдали ракетного удару по одному з об’єктів в Одесі.

Про це повідомив речник ОВА Сергій Братчук.

Подальша інформація уточнюється.

Нагадаємо, близько шостої ранку 3 квітня Росія також завдала ракетних ударів по Одесі.

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Теги: Одеса, Сергій Братчук
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