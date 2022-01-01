Одеса: Росія другий день поспіль обстрілює місто ракетами
Сьогодні, 08:59
Окупанти завдали ракетного удару по одному з об’єктів в Одесі.
Про це повідомив речник ОВА Сергій Братчук.
Подальша інформація уточнюється.
Нагадаємо, близько шостої ранку 3 квітня Росія також завдала ракетних ударів по Одесі.
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Про це повідомив речник ОВА Сергій Братчук.
Подальша інформація уточнюється.
Нагадаємо, близько шостої ранку 3 квітня Росія також завдала ракетних ударів по Одесі.
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