Одеса: Росія другий день поспіль обстрілює місто ракетами





Про це Сергій Братчук.



Подальша інформація уточнюється.



Нагадаємо, близько шостої ранку 3 квітня Росія також завдала ракетних ударів по Одесі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти завдали ракетного удару по одному з об’єктів в Одесі.Про це повідомив речник ОВАПодальша інформація уточнюється.Нагадаємо, близько шостої ранку 3 квітня Росія також завдала ракетних ударів по Одесі.

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