У Польщі закликають ЄС розірвати торговельні відносини з Росією

У Польщі закликають ЄС розірвати торговельні відносини з Росією
Голова польського уряду закликав скликати Раду Європи для запровадження дієвих обмежень щодо РФ.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до керівників Євросоюзу із закликом про якнайшвидше скликання Європейської Ради для обговорення злочинів Росії, скоєних у Київській області, зокрема, у Бучі. Результатом цього засідання, на його думку, повинні стати санкції, які дійсно працюють проти злочинного режиму Путіна.

Про це Моравецький написав на своїй сторінці у Fscebook.

Злочини, які були скоєні окупантами із РФ у Бучі та інших населених пунктах Київської області, польський прем’єр назвав геноцидом, за який кожен відповідальний повинен бути покараний міжнародним трибуналом.

“Різанина в Бучі - це більш ніж тривожний дзвіночок для Європи та світу. Це жахливий крик за справедливість, свободу та право на життя; за базові та універсальні цінності”, - написав Моравецький.

За його словами, ЄС повинен конфіскувати всі російські активи в своїх банках, а також - російських олігархів.

“Треба негайно розірвати всі торговельні відносини з Росією. Європейські гроші повинні припинити текти до Кремля. Злочинний і все більш тоталітарний режим Путіна заслуговує лише на одне: санкції, які дійсно працюють”, - наголосив прем’єр-міністр Польщі.

Також голова польського уряду закликав надати Україні необхідне озброєння для захисту “жінок та дітей Маріуполя, Бучі та багатьох інших місць”.

“Це наш політичний і моральний обов'язок. Досить хибних жестів та тактики уникнення. Досить!” - вимагає Матеуш Моравецький.

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Теги: ЄС, росія, війна, наслідки
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