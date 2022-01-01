Із Київщини вивезли 410 тіл вбитих росіянами мирних жителів, – Венедіктова





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"Це пекло, яке треба задокументувати, щоб покарати нелюдів, які влаштували його на нашій землі. Підкреслю, притягнути до відповідальності в національних, і в міжнародних судах", - зазначила вона.



Венедіктова розповіла, що в бюро судмедекспертизи постійно чергують прокурори, слідчі та судові експерти для проведення оглядів, розтинів та відбору зразків ДНК. З території Київщини за 1-3 квітня наразі вивезено 410 тіл вбитих мирних мешканців, 140 з них вже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями.



Паралельно відбувається робота з місцевим населенням, пошук свідків, потерпілих, збір фото і відеодоказів. Це тонка і кропітка робота, бо люди налякані, втомлені і замордовані, вони пережили невимовний жах.



Венедіктова зазначила, що з перших днів війни Офіс генпрокурора спільно з СБУ працюють над кримінальним провадженням за фактом вчинення політичним та військовим керівництвом Російської Федерації геноциду українського народу. Особлива увага приділяється найбільш масовим руйнуванням у Маріуполі, населених пунктах Київської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Луганської та Донецької областей.



Наразі вся звільнена від окупантів територія поділена на квадрати, в кожному з яких працють слідчо-оперативні групи з прокурорів, слідчих та оперативних співробітників Нацполу. До проведення оглядів місць подій залучаються інспектори-криміналісти, вибухотехніки, кінологи, судово-медичні експерти чи лікарі.



Попереду цих команд завжди ДСНС - вороги замінували міста і села, залишилось багато не здетонованих боєприпасів, вони залишили "розтяжки" навіть на тілах загиблих.



Для проведення першочергових слідчих дій на території тільки Бучанського району зараз залучено понад 50 співробітників Нацполіції та прокурорів. Аналогічна робота також розгортається у всіх звільнених населених пунктах Київської та Чернігівської області. Далі Офіс генпрокурора збільшуватиме чисельність слідчо-оперативних груп, щоб забезпечити максимально швидкий та ефективний збір доказів воєнних злочинів.



"Там вже починають вишиковуватись черги нібито охочих допомогти правоохоронцям документувати злочини, а насправді – заселфитись на місці трагедії. Для всіх «помічників» повторю - це місце злочину, де мають працювати лише професіонали, щоб не порушити обставин, зібрати весь справді необхідний матеріал за міжнародними стандартами. А ще - там досі небезпечно, велика частина території умисно замінована ворогом, багато боєприпасів не здетонували", - наголосила генпрокурорка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із звільненої від російських військ Київської області вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова."Це пекло, яке треба задокументувати, щоб покарати нелюдів, які влаштували його на нашій землі. Підкреслю, притягнути до відповідальності в національних, і в міжнародних судах", - зазначила вона.Венедіктова розповіла, що в бюро судмедекспертизи постійно чергують прокурори, слідчі та судові експерти для проведення оглядів, розтинів та відбору зразків ДНК. З території Київщини за 1-3 квітня наразі вивезено 410 тіл вбитих мирних мешканців, 140 з них вже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями.Паралельно відбувається робота з місцевим населенням, пошук свідків, потерпілих, збір фото і відеодоказів. Це тонка і кропітка робота, бо люди налякані, втомлені і замордовані, вони пережили невимовний жах.Венедіктова зазначила, що з перших днів війни Офіс генпрокурора спільно з СБУ працюють над кримінальним провадженням за фактом вчинення політичним та військовим керівництвом Російської Федерації геноциду українського народу. Особлива увага приділяється найбільш масовим руйнуванням у Маріуполі, населених пунктах Київської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Луганської та Донецької областей.Наразі вся звільнена від окупантів територія поділена на квадрати, в кожному з яких працють слідчо-оперативні групи з прокурорів, слідчих та оперативних співробітників Нацполу. До проведення оглядів місць подій залучаються інспектори-криміналісти, вибухотехніки, кінологи, судово-медичні експерти чи лікарі.Попереду цих команд завжди ДСНС - вороги замінували міста і села, залишилось багато не здетонованих боєприпасів, вони залишили "розтяжки" навіть на тілах загиблих.Для проведення першочергових слідчих дій на території тільки Бучанського району зараз залучено понад 50 співробітників Нацполіції та прокурорів. Аналогічна робота також розгортається у всіх звільнених населених пунктах Київської та Чернігівської області. Далі Офіс генпрокурора збільшуватиме чисельність слідчо-оперативних груп, щоб забезпечити максимально швидкий та ефективний збір доказів воєнних злочинів."Там вже починають вишиковуватись черги нібито охочих допомогти правоохоронцям документувати злочини, а насправді – заселфитись на місці трагедії. Для всіх «помічників» повторю - це місце злочину, де мають працювати лише професіонали, щоб не порушити обставин, зібрати весь справді необхідний матеріал за міжнародними стандартами. А ще - там досі небезпечно, велика частина території умисно замінована ворогом, багато боєприпасів не здетонували", - наголосила генпрокурорка.

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