В Україні з початку війни загинули 18 журналістів





Про це свідчать дані Офісу генерального прокурора,



"Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну журналістська спільнота об’єдналась і єдиним фронтом виступила проти російської пропаганди.



Адже нині Україна всіма можливими способами бореться за свою незалежність. І в цих жорстоких боях, на жаль, є жертви", – повідомили у відомстві.



За 40 днів війни ворог позбавив життя 18 представників ЗМІ, серед яких 15 чоловіків і троє жінок.



Водночас, вісьмох осіб (чотири чоловіка і чотири жінки) викрали, а троє журналістів вважаються зниклими безвісти.



Також, за даними ОГП, 13 представників ЗМІ отримали поранення, а 15 осіб – зазнали залякувань від окупантів.



Крім того, щонайменше сім разів ворог обстрілював телевежі та ТРК, що призвело до їхнього пошкодження або знищення. Також окупанти 22 рази блокували та здійснювали кібератаки на ЗМІ.



При цьому російські окупанти вбивають, викрадають та залякують не лише українських журналістів. Серед постраждалих та загиблих є й 19 представників ЗМІ інших країн: Великої Британії – 5, Чехії – 2, США – 2, Данії – 2, ОАЕ – 2, РФ – 2, Ірландії – 1, Швейцарії – 1, Франції – 1, Литви – 1.



Також в Офісі генпрокурора розповіли, в яких областях ворог найчастіше скоював злочини відносно журналістів:



у Київській області – 31 журналіст,

в Запорізькій – 15,

у Києві – 7,

в Херсонській – 5,

в Донецькій – 5,

в АР Крим – 2,

в Сумській – 2,

в Одеській – 2,

в Чернігівській – 1,

в Миколаївській – 1,

в Луганській – 1,

в Кіровоградській –1,

в Центральній Україні – 1.



"Україна співпрацює з низкою міжнародних правозахисних організацій та щоденно інформує їх про злочини російських окупаційних військ щодо журналістів, які у надлюдських умовах висвітлюють події на передовій.



Сьогодні кожен журналіст є героєм. Вдячні кожному, хто висвітлює події в Україні.



Кожна смерть та кожен злочин проти представників засобів масової інформації обов’язково буде розслідуваний, а винні – притягнуті до кримінальної відповідальності", – наголосили у Мінкульті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти під час війни в Україні скоїли 74 злочини відносно журналістів. Бійців інформаційного фронту вбивали, викрадали й залякували.Про це свідчать дані Офісу генерального прокурора, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України."Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну журналістська спільнота об’єдналась і єдиним фронтом виступила проти російської пропаганди.Адже нині Україна всіма можливими способами бореться за свою незалежність. І в цих жорстоких боях, на жаль, є жертви", – повідомили у відомстві.За 40 днів війни ворог позбавив життя 18 представників ЗМІ, серед яких 15 чоловіків і троє жінок.Водночас, вісьмох осіб (чотири чоловіка і чотири жінки) викрали, а троє журналістів вважаються зниклими безвісти.Також, за даними ОГП, 13 представників ЗМІ отримали поранення, а 15 осіб – зазнали залякувань від окупантів.Крім того, щонайменше сім разів ворог обстрілював телевежі та ТРК, що призвело до їхнього пошкодження або знищення. Також окупанти 22 рази блокували та здійснювали кібератаки на ЗМІ.При цьому російські окупанти вбивають, викрадають та залякують не лише українських журналістів. Серед постраждалих та загиблих є й 19 представників ЗМІ інших країн: Великої Британії – 5, Чехії – 2, США – 2, Данії – 2, ОАЕ – 2, РФ – 2, Ірландії – 1, Швейцарії – 1, Франції – 1, Литви – 1.Також в Офісі генпрокурора розповіли, в яких областях ворог найчастіше скоював злочини відносно журналістів:у Київській області – 31 журналіст,в Запорізькій – 15,у Києві – 7,в Херсонській – 5,в Донецькій – 5,в АР Крим – 2,в Сумській – 2,в Одеській – 2,в Чернігівській – 1,в Миколаївській – 1,в Луганській – 1,в Кіровоградській –1,в Центральній Україні – 1."Україна співпрацює з низкою міжнародних правозахисних організацій та щоденно інформує їх про злочини російських окупаційних військ щодо журналістів, які у надлюдських умовах висвітлюють події на передовій.Сьогодні кожен журналіст є героєм. Вдячні кожному, хто висвітлює події в Україні.Кожна смерть та кожен злочин проти представників засобів масової інформації обов’язково буде розслідуваний, а винні – притягнуті до кримінальної відповідальності", – наголосили у Мінкульті.

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