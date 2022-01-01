 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

В Україні з початку війни загинули 18 журналістів

В Україні з початку війни загинули 18 журналістів
Російські окупанти під час війни в Україні скоїли 74 злочини відносно журналістів. Бійців інформаційного фронту вбивали, викрадали й залякували.

Про це свідчать дані Офісу генерального прокурора, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну журналістська спільнота об’єдналась і єдиним фронтом виступила проти російської пропаганди.

Адже нині Україна всіма можливими способами бореться за свою незалежність. І в цих жорстоких боях, на жаль, є жертви", – повідомили у відомстві.

За 40 днів війни ворог позбавив життя 18 представників ЗМІ, серед яких 15 чоловіків і троє жінок.

Водночас, вісьмох осіб (чотири чоловіка і чотири жінки) викрали, а троє журналістів вважаються зниклими безвісти.

Також, за даними ОГП, 13 представників ЗМІ отримали поранення, а 15 осіб – зазнали залякувань від окупантів.

Крім того, щонайменше сім разів ворог обстрілював телевежі та ТРК, що призвело до їхнього пошкодження або знищення. Також окупанти 22 рази блокували та здійснювали кібератаки на ЗМІ.

При цьому російські окупанти вбивають, викрадають та залякують не лише українських журналістів. Серед постраждалих та загиблих є й 19 представників ЗМІ інших країн: Великої Британії – 5, Чехії – 2, США – 2, Данії – 2, ОАЕ – 2, РФ – 2, Ірландії – 1, Швейцарії – 1, Франції – 1, Литви – 1.

Також в Офісі генпрокурора розповіли, в яких областях ворог найчастіше скоював злочини відносно журналістів:

у Київській області – 31 журналіст,
в Запорізькій – 15,
у Києві – 7,
в Херсонській – 5,
в Донецькій – 5,
в АР Крим – 2,
в Сумській – 2,
в Одеській – 2,
в Чернігівській – 1,
в Миколаївській – 1,
в Луганській – 1,
в Кіровоградській –1,
в Центральній Україні – 1.

"Україна співпрацює з низкою міжнародних правозахисних організацій та щоденно інформує їх про злочини російських окупаційних військ щодо журналістів, які у надлюдських умовах висвітлюють події на передовій.

Сьогодні кожен журналіст є героєм. Вдячні кожному, хто висвітлює події в Україні.

Кожна смерть та кожен злочин проти представників засобів масової інформації обов’язково буде розслідуваний, а винні – притягнуті до кримінальної відповідальності", – наголосили у Мінкульті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: журналісти, загибель, війна, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Житомирщину звільнили від окупантів
Сьогодні, 18:05
«Це буде визнано світом як геноцид», – Зеленський розповів про тисячі закатованих українців. ВІДЕО
Сьогодні, 16:37
Обіцяв повернутися Героєм: що розповіли про юного воїна Павла Усова батьки та побратими
Сьогодні, 16:22
Із Чернігова – в Маневичі: історія подружжя лікарів, яке знайшло роботу на Волині
Сьогодні, 13:53
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Житомирщину звільнили від окупантів
Сьогодні, 18:05
Мер Луцька перерахує свої премії та надбавки на потреби ЗСУ
Сьогодні, 17:53
В Україні з початку війни загинули 18 журналістів
Сьогодні, 17:20
За вихідні через Волинь в Україну повернулись сім тисяч людей
Сьогодні, 17:05
«Це буде визнано світом як геноцид», – Зеленський розповів про тисячі закатованих українців. ВІДЕО
Сьогодні, 16:37
Схожі новини
Від початку війни Росія обстріляла 274 лікарні в Україні Від початку війни Росія обстріляла 274 лікарні в Україні
02 квітень, 02:19
Залишилося 3 донечки: у війні з Росією загинув прикордонник з Волині Залишилося 3 донечки: у війні з Росією загинув прикордонник з Волині
29 березень, 15:35
На полі бою загинули двоє воїнів з однієї громади на Волині На полі бою загинули двоє воїнів з однієї громади на Волині
26 березень, 10:39
У Міноборони пояснили, чому кількість знищених окупантів не змінюється кілька днів У Міноборони пояснили, чому кількість знищених окупантів не змінюється кілька днів
13 березень, 14:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чи відновлять роботу дитсадків на Волині найближчим часом
Сьогодні, 18:07
 0
Житомирщину звільнили від окупантів
Сьогодні, 18:05
 0
Мер Луцька перерахує свої премії та надбавки на потреби ЗСУ
Сьогодні, 17:53
 0
В Україні з початку війни загинули 18 журналістів
Сьогодні, 17:20
 0
За вихідні через Волинь в Україну повернулись сім тисяч людей
Сьогодні, 17:05
 0
Медіа
відео
1/8