У Луцьку встановлюють особи людей, які можуть бути причетні до вчинення злочинів. ФОТО

У Луцьку встановлюють особи людей, які можуть бути причетні до вчинення злочинів. ФОТО
Луцькі правоохоронці встановлюють особи громадян, які можуть бути причетні до скоєння кримінальних правопорушень на території Луцька.

Про це інформує пресслужба поліції Волині.

Громадян, яким відома будь-яка інформація про місце перебування осіб, зображених на фото, закликають невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: (097)09-81-704, (095)17-46-526 або 102.

Конфіденційність гарантована.
У Луцьку встановлюють особи людей, які можуть бути причетні до вчинення злочинів. ФОТО
У Луцьку встановлюють особи людей, які можуть бути причетні до вчинення злочинів. ФОТО

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Теги: Луцьк, поліція, розшук
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