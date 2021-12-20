У Луцьку встановлюють особи людей, які можуть бути причетні до вчинення злочинів. ФОТО





Про це інформує пресслужба поліції Волині.



Громадян, яким відома будь-яка інформація про місце перебування осіб, зображених на фото, закликають невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: (097)09-81-704, (095)17-46-526 або 102.



Конфіденційність гарантована.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі правоохоронці встановлюють особи громадян, які можуть бути причетні до скоєння кримінальних правопорушень на території Луцька.Про це інформує пресслужба поліції Волині.Громадян, яким відома будь-яка інформація про місце перебування осіб, зображених на фото, закликають невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: (097)09-81-704, (095)17-46-526 або 102.Конфіденційність гарантована.

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