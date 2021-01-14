Україна є однією з найзамінованіших країн світу, – ООН





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"Україна – одна з найбільш забруднених мінами країн у світі. Ще до тривалого військового наступу понад 1,8 мільйона людей вже вісім років жили в оточенні мін", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На 40-й день війни в Україні управління ООН з координації гуманітарних справ опублікувало статистику найзамінованіших країн світу.Про це повідомили на сторінці OCHA Ukraine у Twitter."Україна – одна з найбільш забруднених мінами країн у світі. Ще до тривалого військового наступу понад 1,8 мільйона людей вже вісім років жили в оточенні мін", - йдеться у повідомленні.

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