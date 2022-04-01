Байден не вважає звірства у Бучі геноцидом українського народу, але введе санкції проти РФ

Джо Байден після побаченого у Бучі назвав російського президента Володимира Путіна варваром і заявив, що потрібно зібрати всі докази російських звірств, щоб покарати РФ за цей військовий злочин.



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"Ви, мабуть, пам'ятайте, що мене критикували за те, що я назвав Путіна військовим злочинцем. Він – військовий злочинець. Але ми маємо збирати інформацію, надавати Україні зброю, щоб вони продовжували боротися, зібрати всі деталі, щоб це була справжня судова справа про військовий злочин. Те, що відбувається у Бучі, обурливе. І всі це бачили. Я думаю, це воєнний злочин. Я прагну нових санкцій, я продовжу вводити санкції", - сказав Байден.



Водночас, Байден заявив, що не вважає звірства російської армії, вбивства цивільних на Київщині геноцидом українського народу.



Президент США сказав, що вважає дії окупантів "військовим злочином".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАпісля побаченого у Бучі назвав російського президентаварваром і заявив, що потрібно зібрати всі докази російських звірств, щоб покарати РФ за цей військовий злочин.Про це повідомляє УП з посиланням на CNN."Ви, мабуть, пам'ятайте, що мене критикували за те, що я назвав Путіна військовим злочинцем. Він – військовий злочинець. Але ми маємо збирати інформацію, надавати Україні зброю, щоб вони продовжували боротися, зібрати всі деталі, щоб це була справжня судова справа про військовий злочин. Те, що відбувається у Бучі, обурливе. І всі це бачили. Я думаю, це воєнний злочин. Я прагну нових санкцій, я продовжу вводити санкції", - сказав Байден.Водночас, Байден заявив, що не вважає звірства російської армії, вбивства цивільних на Київщині геноцидом українського народу.Президент США сказав, що вважає дії окупантів "військовим злочином".

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