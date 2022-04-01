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Байден не вважає звірства у Бучі геноцидом українського народу, але введе санкції проти РФ

Байден не вважає звірства у Бучі геноцидом українського народу, але введе санкції проти РФ
Президент США Джо Байден після побаченого у Бучі назвав російського президента Володимира Путіна варваром і заявив, що потрібно зібрати всі докази російських звірств, щоб покарати РФ за цей військовий злочин.

Про це повідомляє УП з посиланням на CNN.

"Ви, мабуть, пам'ятайте, що мене критикували за те, що я назвав Путіна військовим злочинцем. Він – військовий злочинець. Але ми маємо збирати інформацію, надавати Україні зброю, щоб вони продовжували боротися, зібрати всі деталі, щоб це була справжня судова справа про військовий злочин. Те, що відбувається у Бучі, обурливе. І всі це бачили. Я думаю, це воєнний злочин. Я прагну нових санкцій, я продовжу вводити санкції", - сказав Байден.

Водночас, Байден заявив, що не вважає звірства російської армії, вбивства цивільних на Київщині геноцидом українського народу.

Президент США сказав, що вважає дії окупантів "військовим злочином".

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Теги: Байден, Буча, Росія, окупанти, геноцид, воєнний злочин
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