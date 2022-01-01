Погода у Луцьку на завтра, 5 квітня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 5 квітня, весь день у Луцьку буде хмарним. На зміну вранішньому дрібному мокрому снігові, прийде дощ, який йтиме всю другу половину дня, посилюючись ближче до вечора.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура вночі 0°, вдень 3-7° тепла.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобного Никона, ігумена Києво-Печерського монастиря. У народі Никон вважається покровителем гри в шашки. У цей день зяблик прилітає. Птахи були носіями різних прикмет, у тому числі і погодних, тому, у давнину, як тільки птахи повертались з теплих країв, селяни зазивали їх на ганок, годували крихтами хлібу, зернятками, насінням льону. Наші пращури помітили: якщо перелітні птахи летять дружними зграями, весна хорошою буде.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура вночі 0°, вдень 3-7° тепла.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобного Никона, ігумена Києво-Печерського монастиря. У народі Никон вважається покровителем гри в шашки. У цей день зяблик прилітає. Птахи були носіями різних прикмет, у тому числі і погодних, тому, у давнину, як тільки птахи повертались з теплих країв, селяни зазивали їх на ганок, годували крихтами хлібу, зернятками, насінням льону. Наші пращури помітили: якщо перелітні птахи летять дружними зграями, весна хорошою буде.
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