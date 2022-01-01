У звільненій Бучі в дитячому санаторії виявили ще одну катівню окупантів
Сьогодні, 22:07
У Бучі у підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
"Прокурори спільно зі співробітниками поліції Київщини виявили катівню у місті Буча. В підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх", - йдеться в повідомленні.
На місці злочину працюють прокурори та співробітники поліції. Вживаються всі заходи щодо встановлення обставини кожного воєнного злочину та осіб, причетних до російської агресії з метою притягнення їх до відповідальності.
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Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
"Прокурори спільно зі співробітниками поліції Київщини виявили катівню у місті Буча. В підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх", - йдеться в повідомленні.
На місці злочину працюють прокурори та співробітники поліції. Вживаються всі заходи щодо встановлення обставини кожного воєнного злочину та осіб, причетних до російської агресії з метою притягнення їх до відповідальності.
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