У звільненій Бучі в дитячому санаторії виявили ще одну катівню окупантів





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"Прокурори спільно зі співробітниками поліції Київщини виявили катівню у місті Буча. В підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх", - йдеться в повідомленні.



На місці злочину працюють прокурори та співробітники поліції. Вживаються всі заходи щодо встановлення обставини кожного воєнного злочину та осіб, причетних до російської агресії з метою притягнення їх до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Бучі у підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками.Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України."Прокурори спільно зі співробітниками поліції Київщини виявили катівню у місті Буча. В підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх", - йдеться в повідомленні.На місці злочину працюють прокурори та співробітники поліції. Вживаються всі заходи щодо встановлення обставини кожного воєнного злочину та осіб, причетних до російської агресії з метою притягнення їх до відповідальності.

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