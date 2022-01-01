 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У звільненій Бучі в дитячому санаторії виявили ще одну катівню окупантів

У звільненій Бучі в дитячому санаторії виявили ще одну катівню окупантів
У Бучі у підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

"Прокурори спільно зі співробітниками поліції Київщини виявили катівню у місті Буча. В підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх", - йдеться в повідомленні.
У звільненій Бучі в дитячому санаторії виявили ще одну катівню окупантів

На місці злочину працюють прокурори та співробітники поліції. Вживаються всі заходи щодо встановлення обставини кожного воєнного злочину та осіб, причетних до російської агресії з метою притягнення їх до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з Росією про гарантії безпеки
Сьогодні, 22:32
Від касетних обстрілів у Миколаєві загинули 10 мирних жителів, ще 46 – поранено
Сьогодні, 22:22
«Україна – не остання ціль російської агресії», – Зеленський попередив, що Молдова може бути наступною в планах Путіна
Сьогодні, 21:56
ЗНО-2022 на Волині: які зміни чекають на учасників тестування
Сьогодні, 21:19
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з Росією про гарантії безпеки
Сьогодні, 22:32
Від касетних обстрілів у Миколаєві загинули 10 мирних жителів, ще 46 – поранено
Сьогодні, 22:22
У звільненій Бучі в дитячому санаторії виявили ще одну катівню окупантів
Сьогодні, 22:07
«Україна – не остання ціль російської агресії», – Зеленський попередив, що Молдова може бути наступною в планах Путіна
Сьогодні, 21:56
ЗНО-2022 на Волині: які зміни чекають на учасників тестування
Сьогодні, 21:19
Схожі новини
Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з Росією про гарантії безпеки Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з Росією про гарантії безпеки
Сьогодні, 22:32
Від касетних обстрілів у Миколаєві загинули 10 мирних жителів, ще 46 – поранено Від касетних обстрілів у Миколаєві загинули 10 мирних жителів, ще 46 – поранено
Сьогодні, 22:22
«Україна – не остання ціль російської агресії», – Зеленський попередив, що Молдова може бути наступною в планах Путіна «Україна – не остання ціль російської агресії», – Зеленський попередив, що Молдова може бути наступною в планах Путіна
Сьогодні, 21:56
ЗНО-2022 на Волині: які зміни чекають на учасників тестування ЗНО-2022 на Волині: які зміни чекають на учасників тестування
Сьогодні, 21:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з Росією про гарантії безпеки
Сьогодні, 22:32
 0
Від касетних обстрілів у Миколаєві загинули 10 мирних жителів, ще 46 – поранено
Сьогодні, 22:22
 0
У звільненій Бучі в дитячому санаторії виявили ще одну катівню окупантів
Сьогодні, 22:07
 0
«Україна – не остання ціль російської агресії», – Зеленський попередив, що Молдова може бути наступною в планах Путіна
Сьогодні, 21:56
 0
ЗНО-2022 на Волині: які зміни чекають на учасників тестування
Сьогодні, 21:19
 0
Медіа
відео
1/8