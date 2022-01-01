Від касетних обстрілів у Миколаєві загинули 10 мирних жителів, ще 46 – поранено





Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич у Telegram.



"Попередньо внаслідок обстрілів Миколаєва касетними снарядами у місті 10 загиблих, 46 поранених. Окрім житлових будинків, російські війська обстріляли: міську лікарню, обласну лікарню, центр профілактичних хвороб, Будинок дитини, 11 дитячих садків, 12 шкіл, 1 ПТУ, 2 філії закладів позашкільної освіти", йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Касетні снаряди, які запустили російські окупанти по місту, розірвались поблизу зупинки та на дорозі у жвавому районі Миколаєва.Про це повідомив міський голова Миколаєва"Попередньо внаслідок обстрілів Миколаєва касетними снарядами у місті 10 загиблих, 46 поранених. Окрім житлових будинків, російські війська обстріляли: міську лікарню, обласну лікарню, центр профілактичних хвороб, Будинок дитини, 11 дитячих садків, 12 шкіл, 1 ПТУ, 2 філії закладів позашкільної освіти", йдеться у повідомленні.

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