Від касетних обстрілів у Миколаєві загинули 10 мирних жителів, ще 46 – поранено
Сьогодні, 22:22
Касетні снаряди, які запустили російські окупанти по місту, розірвались поблизу зупинки та на дорозі у жвавому районі Миколаєва.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич у Telegram.
"Попередньо внаслідок обстрілів Миколаєва касетними снарядами у місті 10 загиблих, 46 поранених. Окрім житлових будинків, російські війська обстріляли: міську лікарню, обласну лікарню, центр профілактичних хвороб, Будинок дитини, 11 дитячих садків, 12 шкіл, 1 ПТУ, 2 філії закладів позашкільної освіти", йдеться у повідомленні.
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Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич у Telegram.
"Попередньо внаслідок обстрілів Миколаєва касетними снарядами у місті 10 загиблих, 46 поранених. Окрім житлових будинків, російські війська обстріляли: міську лікарню, обласну лікарню, центр профілактичних хвороб, Будинок дитини, 11 дитячих садків, 12 шкіл, 1 ПТУ, 2 філії закладів позашкільної освіти", йдеться у повідомленні.
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