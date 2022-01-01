Добрі новини від ВолиньPost за 4 квітня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
04 квітень, 23:06
Минає сорокова доба повномасштабної війни в Україні. Ми ні на хвилину не сумніваємося у своїх силах, адже з такою потужною підтримкою від українців, наші захисники повернуть мирне небо уже незабаром.
Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно підготувало підбірку добрих новин, аби нагадати про успіхи нашої армії і про тих неймовірних людей, які зробили свій вклад для нашої спільної мети - перемоги над загарбником.
Понеділок, 4 квітня
Канцлер Німеччини анонсував нові санкції, які відчує Путін та його прибічники
Дякуємо нашим партнерам! Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що найближчими днями ЄС ухвалить нові санкції проти Росії, наслідки яких відчують на собі Путін та його прихильники.
Він також підкреслив, що Захід продовжить постачати Україні зброю, щоб вона могла протистояти російським військам.
Хакери з Anonymous оприлюднили дані 120 тисяч російських окупантів
І ще одна чудова звістка від наших друзів, які допомагають уже не вперше. Хакерська група Anonymous зламала особисті дані 120 000 росіян, які воюють проти України. Їх опублікували у мережі.
"Усі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, мають бути піддані трибуналу за військові злочини", - написали вони.
Російська армія втратила вже 18 300 солдат і 330 артилерійських систем, – Генштаб
І трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.04 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 18300 осіб,
– танків ‒ 647 од,
– бойових броньованих машин ‒ 1844 од,
– артилерійських систем – 330 од,
– РСЗВ - 107 од,
– засоби ППО - 54 од,
– літаків – 147 од,
– гелікоптерів – 134 од,
– автомобільної техніки - 1273 од,
– кораблі /катери - 7 од,
– цистерн з ПММ - 76,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 92.
– спеціальна техніка - 25.
– пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
На Волинь переїжджають підприємства із зони бойових дій
Робочий тиждень на Волині розпочався без надзвичайних подій. В області все спокійно, а кордон, на щастя, цілий.
Окрім того, голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко зазначив, що триває робота щодо переміщення виробничих потужностей підприємств з територій, де є бойові дії. На сьогодні ведуть перемовини про переміщення 8-ми підприємств, а 2 вже в процесі релокації. Отож, раді вітати на Волині!
За вихідні через Волинь в Україну повернулись сім тисяч людей
Спостерігаємо добру тендецію. Українці повертаються у свої домівки, а це точно гарний знак.
Російські окупанти відступають, бо бояться контрнаступу ЗСУ
Російські загарбники розкрили причину свого «відведення військ». Вони очікують і бояться відсічі ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ і звільняти населені пункти.
Самі ж окупанти визнають свою поразку, але значення слова "свобода" їм досі невідоме. Щоправда, навіть другій армії у світі важко воювати проти волелюбного нескореного народу.
Волинські прокурори передали на потреби ЗСУ два буса і пальне
Допомагають нашим захисникам усі! Волинська обласна прокуратура упродовж березня 2022 року передала на потреби Збройних Сил України два автомобілі марки Mercedes-Benz Sprinter та 5550 л дизельного пального, визнаних речовими доказами у кримінальних провадженнях.
У Луцьку в театрі шиють спорядження для захисників. ВІДЕО
З театральних реквізиторів – у швачки. У такий непростий час кожен чим може старається наблизити перемогу України. Ось і працівники Волинського облмуздрамтеатру взялися шити для військових так звані розгрузки. Усі викрійки жінки придумали самі.
До слова, для захисників пошили вже кілька десятків «розгрузок». Частину віддають тероборонівцям, частину відправляють на передову.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
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Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно підготувало підбірку добрих новин, аби нагадати про успіхи нашої армії і про тих неймовірних людей, які зробили свій вклад для нашої спільної мети - перемоги над загарбником.
Понеділок, 4 квітня
Канцлер Німеччини анонсував нові санкції, які відчує Путін та його прибічники
Дякуємо нашим партнерам! Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що найближчими днями ЄС ухвалить нові санкції проти Росії, наслідки яких відчують на собі Путін та його прихильники.
Він також підкреслив, що Захід продовжить постачати Україні зброю, щоб вона могла протистояти російським військам.
Хакери з Anonymous оприлюднили дані 120 тисяч російських окупантів
І ще одна чудова звістка від наших друзів, які допомагають уже не вперше. Хакерська група Anonymous зламала особисті дані 120 000 росіян, які воюють проти України. Їх опублікували у мережі.
"Усі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, мають бути піддані трибуналу за військові злочини", - написали вони.
Російська армія втратила вже 18 300 солдат і 330 артилерійських систем, – Генштаб
І трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.04 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 18300 осіб,
– танків ‒ 647 од,
– бойових броньованих машин ‒ 1844 од,
– артилерійських систем – 330 од,
– РСЗВ - 107 од,
– засоби ППО - 54 од,
– літаків – 147 од,
– гелікоптерів – 134 од,
– автомобільної техніки - 1273 од,
– кораблі /катери - 7 од,
– цистерн з ПММ - 76,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 92.
– спеціальна техніка - 25.
– пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
На Волинь переїжджають підприємства із зони бойових дій
Робочий тиждень на Волині розпочався без надзвичайних подій. В області все спокійно, а кордон, на щастя, цілий.
Окрім того, голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко зазначив, що триває робота щодо переміщення виробничих потужностей підприємств з територій, де є бойові дії. На сьогодні ведуть перемовини про переміщення 8-ми підприємств, а 2 вже в процесі релокації. Отож, раді вітати на Волині!
За вихідні через Волинь в Україну повернулись сім тисяч людей
Спостерігаємо добру тендецію. Українці повертаються у свої домівки, а це точно гарний знак.
Російські окупанти відступають, бо бояться контрнаступу ЗСУ
Російські загарбники розкрили причину свого «відведення військ». Вони очікують і бояться відсічі ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ і звільняти населені пункти.
Самі ж окупанти визнають свою поразку, але значення слова "свобода" їм досі невідоме. Щоправда, навіть другій армії у світі важко воювати проти волелюбного нескореного народу.
Волинські прокурори передали на потреби ЗСУ два буса і пальне
Допомагають нашим захисникам усі! Волинська обласна прокуратура упродовж березня 2022 року передала на потреби Збройних Сил України два автомобілі марки Mercedes-Benz Sprinter та 5550 л дизельного пального, визнаних речовими доказами у кримінальних провадженнях.
У Луцьку в театрі шиють спорядження для захисників. ВІДЕО
З театральних реквізиторів – у швачки. У такий непростий час кожен чим може старається наблизити перемогу України. Ось і працівники Волинського облмуздрамтеатру взялися шити для військових так звані розгрузки. Усі викрійки жінки придумали самі.
До слова, для захисників пошили вже кілька десятків «розгрузок». Частину віддають тероборонівцям, частину відправляють на передову.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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