Добрі новини від ВолиньPost за 4 квітня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА

Понеділок, 4 квітня

Минає сорокова доба повномасштабної війни в Україні. Ми ні на хвилину не сумніваємося у своїх силах, адже з такою потужною підтримкою від українців, наші захисники повернуть мирне небо уже незабаром.традиційно підготувало підбірку, аби нагадати про успіхи нашої армії і про тих неймовірних людей, які зробили свій вклад для нашої спільної мети - перемоги над загарбником.Дякуємо нашим партнерам! Канцлер Німеччиниповідомив, що найближчими днями ЄС ухвалить нові санкції проти Росії, наслідки яких відчують на собі Путін та його прихильники.Він також підкреслив, що Захід продовжить постачати Україні зброю, щоб вона могла протистояти російським військам.І ще одна чудова звістка від наших друзів, які допомагають уже не вперше. Хакерська група Anonymous зламала особисті дані 120 000 росіян, які воюють проти України. Їх опублікували у мережі."Усі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, мають бути піддані трибуналу за військові злочини", - написали вони.І трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.04 орієнтовно склали:– особового складу - близько 18300 осіб,– танків ‒ 647 од,– бойових броньованих машин ‒ 1844 од,– артилерійських систем – 330 од,– РСЗВ - 107 од,– засоби ППО - 54 од,– літаків – 147 од,– гелікоптерів – 134 од,– автомобільної техніки - 1273 од,– кораблі /катери - 7 од,– цистерн з ПММ - 76,– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 92.– спеціальна техніка - 25.– пускові установки ОТРК/ТРК - 4.Робочий тиждень на Волині розпочався без надзвичайних подій. В області все спокійно, а кордон, на щастя, цілий.Окрім того, голова Волинської ОВАзазначив, що триває робота щодо переміщення виробничих потужностей підприємств з територій, де є бойові дії. На сьогодні ведуть перемовини про переміщення 8-ми підприємств, а 2 вже в процесі релокації. Отож, раді вітати на Волині!Спостерігаємо добру тендецію. Українці повертаються у свої домівки, а це точно гарний знак.Російські загарбники розкрили причину свого «відведення військ». Вони очікують і бояться відсічі ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ і звільняти населені пункти.Самі ж окупанти визнають свою поразку, але значення слова "свобода" їм досі невідоме. Щоправда, навіть другій армії у світі важко воювати проти волелюбного нескореного народу.Допомагають нашим захисникам усі! Волинська обласна прокуратура упродовж березня 2022 року передала на потреби Збройних Сил України два автомобілі марки Mercedes-Benz Sprinter та 5550 л дизельного пального, визнаних речовими доказами у кримінальних провадженнях.З театральних реквізиторів – у швачки. У такий непростий час кожен чим може старається наблизити перемогу України. Ось і працівники Волинського облмуздрамтеатру взялися шити для військових так звані розгрузки. Усі викрійки жінки придумали самі.До слова, для захисників пошили вже кілька десятків «розгрузок». Частину віддають тероборонівцям, частину відправляють на передову.