5 квітня на Волині: гортаючи календар

5 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 5 квітня, день народження відзначають політолог, журналіст, викладач СНУ імені Лесі Українки, боєць АТО Тарас Літковець, голова правління відкритого акціонерного товариства «Гнідавський цукровий завод» Сергій Бондарук. Вітаємо їх, бажаємо здоров’я, злагоди й достатку.

У православній церкві 5 квітня вшановується пам'ять святого Никона, якому моляться і служать молебні. У Никонів день висаджували яблуні, горобину, червону, чорну смородину.

У понеділок, 5 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Лідія, Никон, Пахом.

Що не можна робити сьогодні:

- не можна ухилятися від роботи
- не можна смітити і допускати безлад
- не можна ображати птахів
- не можна заподіювати зло людям

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Теги: День народження, Луцьк
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