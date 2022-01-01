5 квітня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 5 квітня, день народження відзначають політолог, журналіст, викладач СНУ імені Лесі Українки, боєць АТО Тарас Літковець, голова правління відкритого акціонерного товариства «Гнідавський цукровий завод» Сергій Бондарук. Вітаємо їх, бажаємо здоров’я, злагоди й достатку.
У православній церкві 5 квітня вшановується пам'ять святого Никона, якому моляться і служать молебні. У Никонів день висаджували яблуні, горобину, червону, чорну смородину.
У понеділок, 5 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Лідія, Никон, Пахом.
Що не можна робити сьогодні:
- не можна ухилятися від роботи
- не можна смітити і допускати безлад
- не можна ображати птахів
- не можна заподіювати зло людям
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У православній церкві 5 квітня вшановується пам'ять святого Никона, якому моляться і служать молебні. У Никонів день висаджували яблуні, горобину, червону, чорну смородину.
У понеділок, 5 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Лідія, Никон, Пахом.
Що не можна робити сьогодні:
- не можна ухилятися від роботи
- не можна смітити і допускати безлад
- не можна ображати птахів
- не можна заподіювати зло людям
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