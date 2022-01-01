Скільки техніки російських окупантів знищили за 40 діб війни

Олексій Арестович під час брифінгу 4 квітня повідомив про втрати російської армії у загарбницькій війні, розв'язаній проти українського народу.



Про це



Так, загальні втрати ворога на 40-у добу війни становлять:



- Танки: 647 (дві з половиною танкові дивізії)

- ББМ: 1844

- Артилерійські системи: 330

- Реактивні системи залпового вогню: 107

- Засоби ППО: 54

- Літаки: 147 (7 авіаційних полків)

- Гелікоптери: 134

- Автомобільна техніка: 1273

- Кораблі: 7

- Цистерни с ПММ: 76

- БПЛ: 92

- Спеціальна техніка: 25

- Пускові установки оперативно-тактичних комплексів типу "Іскандер": 4

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Радник голови Офісу президентапід час брифінгу 4 квітня повідомив про втрати російської армії у загарбницькій війні, розв'язаній проти українського народу.Про це йдеться на каналі Офісу президента.Так, загальні втрати ворога на 40-у добу війни становлять:- Танки: 647 (дві з половиною танкові дивізії)- ББМ: 1844- Артилерійські системи: 330- Реактивні системи залпового вогню: 107- Засоби ППО: 54- Літаки: 147 (7 авіаційних полків)- Гелікоптери: 134- Автомобільна техніка: 1273- Кораблі: 7- Цистерни с ПММ: 76- БПЛ: 92- Спеціальна техніка: 25- Пускові установки оперативно-тактичних комплексів типу "Іскандер": 4

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