Скільки техніки російських окупантів знищили за 40 діб війни

Скільки техніки російських окупантів знищили за 40 діб війни
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу 4 квітня повідомив про втрати російської армії у загарбницькій війні, розв'язаній проти українського народу.

Про це йдеться на каналі Офісу президента.

Так, загальні втрати ворога на 40-у добу війни становлять:

- Танки: 647 (дві з половиною танкові дивізії)
- ББМ: 1844
- Артилерійські системи: 330
- Реактивні системи залпового вогню: 107
- Засоби ППО: 54
- Літаки: 147 (7 авіаційних полків)
- Гелікоптери: 134
- Автомобільна техніка: 1273
- Кораблі: 7
- Цистерни с ПММ: 76
- БПЛ: 92
- Спеціальна техніка: 25
- Пускові установки оперативно-тактичних комплексів типу "Іскандер": 4

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Теги: Росія, втрати, техніка, Арестович
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