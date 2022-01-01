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У інших звільнених від окупантів містах, число жертв може бути ще більшим, – Зеленський

У інших звільнених від окупантів містах, число жертв може бути ще більшим, – Зеленський
4 березня президент України Володимир Зеленський відвідав міста на Київщині, які ЗСУ звільнили від окупантів: Стоянка, Ірпінь, Буча. Тіла убитих людей уже забрали з більшості вулиць, але є ще у дворах та будинках.

Про це він розповів у відеозверненні.

"Міста розбиті. На дорогах - спалена військова техніка, розбиті та розстріляні машини. Особливо важко дивитися на сліди від куль на автівках із написом "Діти". Ми тільки почали розслідування всього того, що наробили окупанти. В одній Бучі відомо тільки про більше, ніж 300 вбитих та закатованих людей. Коли перевірять усе місто, перелік жертв, ймовірно, буде більший. І це тільки одне місто", - сказав Зеленський.

За його словами, вже є інформація про те, що у Бородянці та у інших звільнених від окупантів містах, число жертв може бути ще більшим. Росіяни робили із жителями те, що місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому.

"Ми вже робимо усе, щоб якнайшвише встановити причетність до цих злочинів російських військових і покарати. Усі злочини окупантів фіксуються. Ми зацікавлені у повному прозорому розслідування, результати якого будуть відомі і пояснені всій міжднародній спільноті", - сказав Зеленський і додав, що російська пропаганда і далі спотворює факти.

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Теги: Зеленський, загиблі жителі, міста, Росія, окупанти, вбивці
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