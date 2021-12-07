Україна зараз має більше інструментів, аби покарати винних, – Зеленський

Україна має більше інструментів, ніж у тих, хто притягнув до відповідальності нацистів після Другої світової війни.Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні."Ми маємо усвідомлювати і те, що після розголосу про масові вбивства цивільних на Київщині, окупанти можуть по-іншому ставитися до своїх злочинів на іншій території нашої держави, куди вони зайшли. Вони вже запускають брехливу кампанію, аби заховати власну провину у вбивствах цивільних людей у Маріуполі. Вони зроблять десятки постановочних інтерв'ю, перемонтованих записів, будуть спеціально вбивати людей так, щоб це виглядало, ніби їх убив хтось інший. Кожна нормальна людина у світі розуміє, хто приніс війну і масові смерті на українську землю. Є безліч доказів того, що саме російські війська знищують мирні міста, викрадають, катують вбивають мирних людей", - сказав Зеленський і додав, що російська пропаганда нестиме відповідальність за брехню і відповідатиме перед законом за свої злочини.