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Україна зараз має більше інструментів, аби покарати винних, – Зеленський

Україна зараз має більше інструментів, аби покарати винних, – Зеленський
Україна має більше інструментів, ніж у тих, хто притягнув до відповідальності нацистів після Другої світової війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні.

"Ми маємо усвідомлювати і те, що після розголосу про масові вбивства цивільних на Київщині, окупанти можуть по-іншому ставитися до своїх злочинів на іншій території нашої держави, куди вони зайшли. Вони вже запускають брехливу кампанію, аби заховати власну провину у вбивствах цивільних людей у Маріуполі. Вони зроблять десятки постановочних інтерв'ю, перемонтованих записів, будуть спеціально вбивати людей так, щоб це виглядало, ніби їх убив хтось інший. Кожна нормальна людина у світі розуміє, хто приніс війну і масові смерті на українську землю. Є безліч доказів того, що саме російські війська знищують мирні міста, викрадають, катують вбивають мирних людей", - сказав Зеленський і додав, що російська пропаганда нестиме відповідальність за брехню і відповідатиме перед законом за свої злочини.


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Теги: Зеленський, відповідальність, злочини, військові, росіяни
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