 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Тіла вбитих у Бучі почали з'являтися на вулицях з початку російської окупації: знімки супутника

Тіла вбитих у Бучі почали з'являтися на вулицях з початку російської окупації: знімки супутника
Супутникові знімки свідчать про те, що тіла вбитих у Бучі почали з'являтися там із 11 березня, коли місто було під російською окупацією. Це спростовує брехливі заяви РФ про те, що нібито людей убили після відходу російських військ.

Про це пише Українська правда з посиланням на The New York Times.

Огляд відео та супутникових знімків The Times показує, що багато мирних жителів було вбито більше трьох тижнів тому, коли російські військові контролювали місто.

На одному відео, знятому членом місцевої ради 2 квітня, видно безліч тіл, розкиданих по вулиці Яблонській у Бучі.

Супутникові знімки, надані The Times компанією Maxar Technologies, показують, що принаймні 11 із них перебували на вулиці з 11 березня, коли Росія, за її словами, окупувала місто.

Група візуальних розслідувань The Times провела аналіз супутникових знімків до і після.

На знімках видно темні об'єкти розміром з людське тіло, що з'являлися на вулиці Яблонській у період з 9 по 11 березня.

Вони з'являються точно в тому положенні, в якому тіла були виявлені після того, як українські військові повернули Бучу.

Аналіз показав, що тіла залишалися в такому положенні понад три тижні.

Зазначається, що деякі тіла були поряд із чимось на зразок ударної вирви, інші знаходилися біля кинутих машин. Три тіла лежали поряд із велосипедами. У декого руки зав'язані за спиною білою тканиною.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час поїздки в Бучу (Київська область) заявив, що в Україні вже відомо про тисячі мирних громадян, закатованих російськими окупантами.

За його словами, вже є інформація про те, що у Бородянці та у інших звільнених від окупантів містах, число жертв може бути ще більшим. Росіяни робили із жителями те, що місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Буча, знімки супутника, тіла, вбиті люди, російські окупанти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Україна зараз має більше інструментів, аби покарати винних, – Зеленський
Сьогодні, 00:45
У інших звільнених від окупантів містах, число жертв може бути ще більшим, – Зеленський
Сьогодні, 00:28
Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з Росією про гарантії безпеки
04 квітень, 22:32
Від касетних обстрілів у Миколаєві загинули 10 мирних жителів, ще 46 – поранено
04 квітень, 22:22
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Тіла вбитих у Бучі почали з'являтися на вулицях з початку російської окупації: знімки супутника
Сьогодні, 01:22
Україна зараз має більше інструментів, аби покарати винних, – Зеленський
Сьогодні, 00:45
У інших звільнених від окупантів містах, число жертв може бути ще більшим, – Зеленський
Сьогодні, 00:28
Скільки техніки російських окупантів знищили за 40 діб війни
Сьогодні, 00:04
5 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
В Україні визначилися, що робити з тілами окупантів В Україні визначилися, що робити з тілами окупантів
06 березень, 17:45
Байден не вважає звірства у Бучі геноцидом українського народу, але введе санкції проти РФ Байден не вважає звірства у Бучі геноцидом українського народу, але введе санкції проти РФ
04 квітень, 19:40
«Це буде визнано світом як геноцид», – Зеленський розповів про тисячі закатованих українців. ВІДЕО «Це буде визнано світом як геноцид», – Зеленський розповів про тисячі закатованих українців. ВІДЕО
04 квітень, 16:37
Зеленський відвідав Бучу, в якій виявлені масові вбивства мирних жителів Зеленський відвідав Бучу, в якій виявлені масові вбивства мирних жителів
04 квітень, 15:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тіла вбитих у Бучі почали з'являтися на вулицях з початку російської окупації: знімки супутника
Сьогодні, 01:22
 0
Україна зараз має більше інструментів, аби покарати винних, – Зеленський
Сьогодні, 00:45
 0
У інших звільнених від окупантів містах, число жертв може бути ще більшим, – Зеленський
Сьогодні, 00:28
 0
Скільки техніки російських окупантів знищили за 40 діб війни
Сьогодні, 00:04
 0
5 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8