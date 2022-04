Тіла вбитих у Бучі почали з'являтися на вулицях з початку російської окупації: знімки супутника

Супутникові знімки свідчать про те, що тіла вбитих у Бучі почали з'являтися там із 11 березня, коли місто було під російською окупацією. Це спростовує брехливі заяви РФ про те, що нібито людей убили після відходу російських військ.Про це пише Українська правда з посиланням на The New York Times.Огляд відео та супутникових знімків The Times показує, що багато мирних жителів було вбито більше трьох тижнів тому, коли російські військові контролювали місто.На одному відео, знятому членом місцевої ради 2 квітня, видно безліч тіл, розкиданих по вулиці Яблонській у Бучі.Супутникові знімки, надані The Times компанією Maxar Technologies, показують, що принаймні 11 із них перебували на вулиці з 11 березня, коли Росія, за її словами, окупувала місто.Група візуальних розслідувань The Times провела аналіз супутникових знімків до і після.На знімках видно темні об'єкти розміром з людське тіло, що з'являлися на вулиці Яблонській у період з 9 по 11 березня.Вони з'являються точно в тому положенні, в якому тіла були виявлені після того, як українські військові повернули Бучу.Аналіз показав, що тіла залишалися в такому положенні понад три тижні.Зазначається, що деякі тіла були поряд із чимось на зразок ударної вирви, інші знаходилися біля кинутих машин. Три тіла лежали поряд із велосипедами. У декого руки зав'язані за спиною білою тканиною.Нагадаємо, президентпід час поїздки в Бучу (Київська область) заявив, що в Україні вже відомо про тисячі мирних громадян, закатованих російськими окупантами. За його словами, вже є інформація про те, що у Бородянці та у інших звільнених від окупантів містах, число жертв може бути ще більшим. Росіяни робили із жителями те, що місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому.