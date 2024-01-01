Кожен 10: за рік українці відкрили у Польщі понад 30 тисяч нових компаній





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«За підсумками 2023 року кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у Польщі став українець. Минулого року українці відкрили тут 30 325 нових індивідуальних компаній. А загалом за 2022-2023 рік українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи», - йдеться у повідомленні.



Як зазначили у Дія.Бізнес, до початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць. Після початку повномасштабного вторгнення вже навесні 2022 року ця цифра сягнула близько 1 700 підприємств. У середньому, за підсумками 2022 року, кількість нових ФОПів, зареєстрованих українськими резидентами, склала 2 тисячі. А у 2023 році цей показник збільшився майже до 3 тис. реєстрацій на місяць.



Частіше українці започатковують власну справу у Варшаві (9 406 компаній), Кракові (2 661) та Вроцлаві (2 128).



Як повідомлялося, за 2023 рік українці в Польщі сплатили до польського бюджету податків на загальну суму понад 5 млрд злотих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у Польщі за підсумками 2023 року став українець. Торік наші співвітчизники відкрили там 30 325 нових компаній.Про це Укрінформу повідомили у консультаційному центрі Дія.Бізнес у Варшаві.«За підсумками 2023 року кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у Польщі став українець. Минулого року українці відкрили тут 30 325 нових індивідуальних компаній. А загалом за 2022-2023 рік українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи», - йдеться у повідомленні.Як зазначили у Дія.Бізнес, до початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць. Після початку повномасштабного вторгнення вже навесні 2022 року ця цифра сягнула близько 1 700 підприємств. У середньому, за підсумками 2022 року, кількість нових ФОПів, зареєстрованих українськими резидентами, склала 2 тисячі. А у 2023 році цей показник збільшився майже до 3 тис. реєстрацій на місяць.Частіше українці започатковують власну справу у Варшаві (9 406 компаній), Кракові (2 661) та Вроцлаві (2 128).Як повідомлялося, за 2023 рік українці в Польщі сплатили до польського бюджету податків на загальну суму понад 5 млрд злотих.

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